Liarte: "confiar en que el sol y playa nos va a seguir dando de comer es una temeridad absoluta"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte, ha considerado que "confiar en que el sol y playa nos va a seguir dando de comer es una temeridad absoluta con lo que viene, y más ahora en la que algunas de nuestras playas están en la UCI".

Liarte ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el debate del estado de la Región, en la réplica al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox ha contestado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, que le ha precedido en su intervención, y que ha señalado que uno de los lastres de la Región la "propaganda fascista".

A este respecto, Liarte ha dicho que "el fascismo, el comunismo y una cierta parte del socialismo son lo mismo". Así, ha recordado que el fascismo europeo nació en Italia, de la mano de Benito Mussolini, "que era el presidente del Partido Socialista italiano", mientras que el fascismo español tuvo un intento en Falange que "al final quedó en nada".

"Por lo tanto, en España no ha habido nunca un fascismo real, y si lo hubiera algún día nacería de socialismo", ha aseverado Liarte. Además, ha señalado que los planteamientos del fascismo son, por ejemplo, "la economía dirigida, con elevadísimos impuestos, control del modelo de producción... que es propio del socialismo".

"CORRUPCIÓN EN MIAMI"

"No les estoy diciendo fascistas, pero me parece que no hay en España un problema de fascismo, sino de categoría política", ha añadido Liarte, quien cree que en la Región "no es necesario volver una y otra vez al episodio de corrupción en Miami".

En su opinión, "lo que el ciudadano percibe es que señalamos pronto los episodios de corrupción que hay en otros partidos pero no denunciamos los que hay en el nuestro", y cree que el ciudadano "valoraría más que "empezáramos a denunciar más la corrupción de nuestro partido, antes que la de otros".

Liarte ha considerado que López Miras hizo ayer un análisis "casi optimista", aunque ha reconocido al presidente autonómico que en su gestión "se ha anotado un par de tantos: la sanitaria ha sido sin duda una buena gestión".

Ha puesto en valor esta gestión "frente a la carencia de material sanitario enviado por el Gobierno central, frente a la desaparición de la transparencia como víctima temprana de Pedro Sánchez o los devaneos a los que se ha querido inmiscuir a la Guardia Civil". Sin embargo, cree que "antinatural" hacer este balance positivo "cuando en nuestras banderas lucen crespones negros".

Ha afirmado que el Grupo Parlamentario Vox comparte el llamamiento a la unidad de López Miras, pero cree que, a partir de aquí, el informe que le corresponde "no puede ser tan optimista". Y es que, añade, la Región ganó 17.000 habitantes el pasado año, la cuarta mayor subida relativa por comunidades, y se pregunta "si ha habido una subida equivalente en todas las áreas". Por ejemplo, se pregunta si "todas estas personas tienen empleo".

MODELO DE DESARROLLO

Ha hecho referencia a la reciente intervención del presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, en la Comisión de Reactivación Económica, "en la que nos contó cómo él mismo tuvo que trabajar tres años en su cooperativa sin cobrar".

"Pese a lo duro del emprendimiento para todo el que no tenga las espaldas cubiertas, nos encontramos con una región con 100.000 autónomos y la tercera comunidad con más actividad cooperativa", según Liarte, quien cree que estos datos tienen que ver "más con la necesidad que con la voluntariedad".

"El hecho de que opten por el autoempleo sin vacaciones pagadas o con horas extra, se explica mejor por la situación de generación de empleo en la Comunidad y porque no generamos empleo de calidad en cantidad suficiente", según el portavoz de Vox.

Por ejemplo, ha recordado que en 2019 había 2.061 personas matriculadas en la Facultad de Derecho de la UMU, cuando la demanda a través de las páginas de búsqueda de empleo online era de tres, situación similar a la de otras carreras como ADE o Enfermería.

Sin embargo, remarca que en hostelería había más de cien ofertas como camarero o similar, y una oferta semejante de camareros de piso. "La conclusión es que nuestra región se las apaña para generar empleo, pero que no requiere formación superior".

"La crisis del COVID-19 ha venido a complicar aún más una situación que ya arrastrábamos como insostenible desde hace tiempo, no hay sitio para los jóvenes que quieren formarse", según Liarte, quien cree que, para los que escogen la FP, de nuevo se enfrentan la disyuntiva de "sueldos muy bajos o el autoempleo, con la pérdida de calidad de vida la imposibilidad de conciliación y de perder horas para dormir".

"Conesa nos hablaba del bajo nivel formativo; es cierto, hay que subirlo pero, al mismo tiempo, el PSOE a nivel nacional está procurando desligar las ayudas de formación al estudio de los resultados", ha criticado Liarte, quien cree que esta "no es una buena política porque el ser humano rinde mucho más con la motivación adecuada".

Ha instado a reconocer que Murcia es un lugar maravillosos para vivir, pero cree que "no es atractivo" para los que se tienen que abrir paso en la vida. "Yo tengo el fuerte sentimiento de que estamos fallándoles a nuestros hijos", según Liarte, quien achaca la situación al modelo económico de la Región, que "no nos corresponde a los políticos fijarlo, sino que es resultado de la concurrencia del sector público y el privado".

"No nos podemos sentar en una mesa a decidir el modelo económico, eso está abocado al fracaso", según Liarte, quien destaca que la Construcción sigue asumiendo un porcentaje importante del PIB, y se pregunta "cómo puede ser así en una Región en el que ningún ayuntamiento tiene actualizado el PGOU, o donde la oferta de alquiler es prácticamente inexistente".

Se pregunta si no sería razonable tratar de dar más agilidad a este sector "preservando al mismo tiempo el medio ambiente, evitando que un ayuntamiento no tarde 15 años en sacar adelante un PGOU".

En cuanto al sector agroalimentario, ha reprochado que las exigencias de la PAC "nos traen una necesidad de readaptación de este sector para el que no estamos suficientemente preparados, a pesar de que tenemos el conocimiento y la tecnología". Sin embargo, lamenta que "sufrimos una legislación dispersa, sin el agua que el sector precisa y teniendo que sufrir la competencia desleal de países en las que no se respetan las más mínimas normas laborales".

Así, se pregunta cómo se va a pedir implementar programas de I+D+i a "muchos de los agricultores que tienen sus desaladoras escondidas bajo tierra, en una situación tan dramática". Ha emplazado a ser "un poco más serios" porque "tenemos el conocimiento y la tecnología, pero hay que crear entre todos las condiciones para que lo aprovechemos entre todos".

Cree que las circunstancias se parecen mucho a las necesidades de hace unas semanas para contener el COVID-19, cuando los ciudadanos no percibían la amenaza tan nítidamente. "Con la agricultura es lo mismo: o lo hacemos ahora o nos arrepentiremos de no haberlo hecho", ha advertido.

En política social, ha destacado que López Miras hablaba de nuevas medidas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. "No podemos sino aplaudir cualquier medida para proteger a víctimas de cualquier delito", ha valorado. Sin embargo, ha cuestionado la predisposición de López Miras a de combatir "cualquier discriminación".

"Ojalá fuera así, pero creo que no está convencido del todo de querer expulsar del todo la discriminación de nuestro ordenamiento jurídico", según Liarte, quien ha señalado que "la Constitución prohíbe cualquier medida legal que discrimine por cualquier razón, incluido el sexo". Así, reprocha que las víctimas de violencia de género "accederán a estas ayudas en virtud de su sexo, lo que es contrario al principio de no discriminación".