Isabel Franco defiende la regularidad del proceso de Primarias

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, Isabel Franco, ha defendido este jueves la regularidad del proceso de Primarias de la formación naranja, donde salió ganadora el pasado 9 de marzo, manifestando que no pueden dar crédito a un informe que "carece del más absoluto rigor y soporte técnico".

Franco se ha pronunciado así ante un estudio realizado por una empresa externa que afirma que casi el 40 por ciento de los votos que recibió en las elecciones primarias de Ciudadanos en la Región se habrían efectuado desde fuera de la Comunidad de Murcia, "pero no podemos tomar decisiones o plantear una respuesta si no tenemos ni conocemos el informe al detalle", dudando, al respecto, de que exista un estudio completo.

En rueda de prensa, Franco ha mostrado su confianza a la Comisión de Garantía de Cs "como órgano independiente", destacando que de los 333 procesos de primarias desarrollados hasta el momento por el partido, solo una vez se registró una incidencia-irregularidad, que se ha corregido", con lo que la propia Comisión "ha validado su funcionamiento y rigor".

Tras destacar que el plazo de presentación de reclamación se agotó "sin que absolutamente nadie formalizara ni una sola reclamación con respecto al profeso efectuado en la Región" y que ésta es una cuestión que Ciudadanos "da hace tiempo por zanjada", ha defendido que "Ciudadanos es un partido honesto".

Franco se ha preguntado, al respecto, por qué se da a conocer ahora este informe "cuando vamos a iniciar un proceso de elecciones nacionales" y no hace semanas o por qué "la persona que tiene dudas sobre las Primarias no presenta una reclamación dentro del plazo, espera que se agote, no utiliza los canales internos del partido y se va a canales externos, dando a conocer solo a unos pocos dicho informe".

Así se ha mostrado preocupada por cómo se puede perjudicar con este tipo de 'fakenews', el trabajo que se desarrolla desde el partido y el proyecto con el que proponen llevar a la Región a un cambio el próximo 26 de mayo.

Finalmente, Isabel Franco ha asegurado que le parece "genial" que el candidato que perdió las Primarias, Leonardo Pérez, decida ir a los juzgados, "que se vaya a los tribunales y los aclaremos todo", aunque, a su parecer, "es un trámite que está más relacionado con no saber perder que con otra cuestión relativa al partido".