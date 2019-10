Interceptadas 13 pateras con 143 inmigrantes desde la mañana del sábado

El inmenso dispositivo estatal de rescate y atención a inmigrantes, dirigido por Capitanía Marítima, continúa activo tras la llegada a lo largo del día de ayer a las costas de Cartagena de 13 pateras con 143 inmigrantes que fueron rescatados por embarcaciones de Guardia Civil, Salvamento Marítimo y patrulleras de Frontex, que colaboraron en las tareas y rescataron varias embarcaciones en los límites de aguas territoriales.

Durante toda la madrugada llegaron al puerto de Santa Lucía los ocupantes de las ocho embarcaciones y los 94 inmigrantes interceptados a últimas horas del día de ayer y que se sumaron a las cinco embarcaciones y 49 inmigrantes que ya habían sido rescatados a lo largo de la mañana, tres de ellas frente a Cabo de Palos y dos en el límite de aguas con Argelia. En una de las dos pateras llegada a Cabo de Palos viajaban dos menores, una mujer y un bebé.

A pesar del volumen de inmigrantes llegado durante estas horas, la Policía Nacional está agilizando los trámites hoy domingo para ubicar a todos en CIES y en las ONG que forman parte del Sistema Nacional de Acogida.

El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, ha recordado la magnitud del dispositivo estatal, en colaboración con otras organizaciones sociales, para abordar con todas las garantías este drama humanitario. Jiménez ha insistido en que todos los inmigrantes llegados estas últimas horas serán trasladados a distintos CIE o acogidos por ONG.

"Es importante trasladar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Estas personas huyen de sus países por una situación social y política muy complicada, pero no son ni delincuentes ni peligrosos. Por tanto, no se debe generar alarma social con este tema, porque su privación de libertad es una medida extrema que se aplica en estos casos, pero no es la única que tiene la Policía Nacional para tenerlos absolutamente controlados y culminar en todos los casos los expedientes de expulsión", ha indicado Jiménez.

Por último, el delegado del Gobierno, en conversación con cada uno de sus responsables, ha traslado a Capitanía Marítima, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional y Cruz Roja su profundo agradecimiento por su profesionalidad y entrega y por la labor que desempeñan durante todo el año en esta materia y especialmente en estos meses de otoño en los que se intensifica la llegada de inmigrantes.