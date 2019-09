La portavoz regional, Ana Martínez Vidal, ha hecho una valoración "positiva" de la reunión mantenida este jueves entre el consejero Antonio Luengo y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aunque "creemos que llega un poco tarde" ya que el Plan de Vertido Cero "ya fue promovido por la ministra Isabel García Tejerina", quien estuvo al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en los gobiernos de Mariano Rajoy, de 2014 a 2018. "Llevamos un año esperando a que se aprobara la declaración de impacto ambiental del Plan de Vertido Cero", ha recordado.

Ana Martínez Vidal ha asegurado que para el Gobierno regional, es "fundamental" conocer la fecha exacta de las 21 actuaciones que incluye el Plan, que tiene un plazo de ejecución de diez años. Por ello, "también es muy importante saber la dotación presupuestaria para cada año" así como las actuaciones que se van a llevar a cabo ya que "no conocemos su contenido íntegro".

"Por supuesto, la prioridad del Gobierno regional es la recuperación y conservación del Mar Menor, por lo que es un tema que creemos que, al margen de colores políticos, debemos ponernos de acuerdo y colaborar el Gobierno central, el autonómico y el local" para "ponerlo en marcha lo antes posible".

A su vez, la portavoz regional también ha destacado la importancia de la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que "deberá retomar los trabajos de bombeo de las ramblas", unos trabajos que ha considerado "prioritarios".

"No se pueden tener dos discursos e el trasvase"



La portavoz regional también se ha referido al trasvase Tajo- Segura, sobre el que ha dicho que "se ha demostrado durante estos 40 años su rentabilidad y sostenibilidad", algo que "nadie pone en duda".

Así, ha subrayado que "cualquier modificación en las condiciones siempre se debe basar en criterios exclusivamente técnicos, y no políticos", por lo que "no entendemos cómo a puerta cerrada se apoya el trasvase Tajo- Segura y por otro lado, se solicita que los municipios ribereños formen parte de una comisión eminentemente técnica".

En este sentido, "no se puede llevar a cabo un discurso a puerta cerrada y otro públicamente". Ha remarcado que "no es que la ministra no sea de fiar, pero sí que nos gustaría que especificaran las condiciones y la situación para los próximos años", al tiempo que ha defendido, en nombre del Gobierno regional, "el trasvase, a ultranza y de ahí no nos vamos a mover".