El Gobierno Regional rechaza criterios de reparto del fondo estatal para las comunidades

El Gobierno regional ha rechazado el criterio de reparto del fondo de 16.000 millones de euros anunciado por el Ejecutivo central para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas del coronavirus, puesto que es "absolutamente injusto" al "penalizar a las comunidades que mejor hemos gestionado la crisis sanitaria”.

En un comunicado, el ejecutivo autonómico ha señalado que, tras la reunión mantenida este lunes entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el resto de consejeros autonómicos del ramo, se ha concretado que haya un primer tramo dotado con 6.000 millones de euros para cubrir gasto sanitario que se abonará a partir del mes de julio.

El reparto de este dinero dependerá fundamentalmente del número de PCR a 30 de abril (20 por ciento), el número de pacientes hospitalizados (25 por ciento) y el número de ingresos en las UCI (35 por ciento), siendo el criterio de población de un 20 por ciento únicamente.

En opinión del consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, este criterio "desprecia" el esfuerzo realizado por las autonomías que han reforzado la atención primaria, puesto en marcha medidas de cuarentena domiciliaria con seguimiento médico, así como la disponibilidad de UCI y camas hospitalarias, para primar tan sólo a quienes más fallecidos o más ingresados han tenido.

"El reparto no es en absoluto justo, porque si hemos tenido menos ingresos en UCI o menos hospitalizados eso no quiere decir que no hayamos invertido mucho en evitarlo y en tener capacidad hospitalaria para asumir otro escenario”, ha recalcado Celdrán, quien ha pedido más incidencia del indicador de población para tener una distribución más equitativa.

Durante la reunión, el consejero pidió que se tenga en cuenta también la situación de infrafinanciación de la Región, que ha provocado contar con "menos herramientas" para comprar material y adoptar medidas sanitarias de "más calado", además de tener mayores dificultades para poner en marcha las medidas de reactivación económica y social. E