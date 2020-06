El Gobierno regional consigue del Ministerio 8,1 millones para que el sector pueda hacer frente a la crisis

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, expresó hoy su satisfacción por haber visto satisfechas sus aspiraciones respecto a las necesidades de financiación en el ámbito del sector pesquero, que han quedado aprobadas en el seno de la Conferencia Sectorial de Pesca, en la que ha participado el responsable regional del área mediante videoconferencia.

El importe solicitado por la Comunidad, que era de 8,1 millones de euros, ha sido asumido por completo por el Ministerio. Esta cantidad será aportada entre 2020 y 2022, y a ella se sumarán en el mismo período otros 2,7 millones de la Consejería.

Luengo ha explicado que, tras la publicación del Reglamento Covid19 que flexibiliza el Reglamento 508/2014 que regula el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, "y a la vista de nuestras reiteradas demandas, solicitando financiación adicional con el fin de reforzar las medidas destinadas a acuicultura y transformación de productos pesqueros, para que las empresas puedan hacer frente con inversiones a la situación económica actual y, al tiempo, abrir dos nuevas medidas dedicadas a apoyar los gastos en los seguros acuícolas y a paliar parte del lucro cesante de las empresas de acuicultura".

Luengo ha precisado que "en los últimos programas operativos se han manejado criterios distintos para el reparto de dinero entre las comunidades autónomas, que se han ajustado a historicidad, número de barcos de pesca, empleo en el sector pesquero y, más recientemente, pero con menor intensidad, acuicultura y transformación de productos pesqueros".

"Estos repartos no han sido favorables a la Región, que ofrece un panorama acuícola, comercializador y transformador de productos pesqueros tremendamente dinámico, y presenta elevadas inversiones para mantener su nivel de competitividad, por lo que no ha sido posible atender a la totalidad de las peticiones de ayudas en las convocatorias anuales", ha señlado.

CONFERENCIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

El consejero ha participado también en la Conferencia de Agricultura y Desarrollo Rural, de Agua, donde mostró su disconformidad con el criterio de territorialización de las subvenciones estatales a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos como consecuencia de la crisis sanitaria causada por covid-19.

Luengo ha explicado que esta ayuda se establece como complementaria a los pagos directos a la agricultura y ganadería y otros regímenes de ayuda, y a la vista de la propuesta de que realiza el Ministerio, "entendemos que se trata de una distribución sesgada, porque los titulares y explotaciones que no hayan presentado solicitud o no sean beneficiarios de las ayudas asociadas al sector ovino y caprino previstas en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, no van a acceder a este pago complementario".

Luengo ha precisado que "si realizamos una estimación de distribución para la Región de Murcia, sobre los porcentajes de animales subvencionables de la campaña 2019, según datos FEGA de 23 de marzo, el número de animales elegibles supone un 4 por ciento del total nacional, por lo que en la distribución, con este criterio más ajustado a las solicitudes únicas que se efectúen en el plazo previsto para las ayudas reguladas en el Real Decreto 1075/2014, a la Región le correspondería ese porcentaje, en vez del 2,89 por ciento que se nos otorga con la distribución planteada por el Ministerio, o lo que es lo mismo, 289.000 euros sobre los 10 millones a repartir".

"De este modo, la Región de Murcia vuelve a salir perjudicada de una distribución de fondos por parte del Gobierno socialista de España, que con esta distribución prima a aquellas comunidades autónomas que con un censo superior de explotaciones y animales, no cuentan sin embargo con el mismo porcentaje de beneficiarios y de animales potencialmente subvencionables de las ayudas asociadas", ha concluido el consejero.