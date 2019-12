El Gobierno regional acusa al Estado de "dejación de funciones" y le urge a actuar

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha recordado que todo lo que tiene que ver con las ramblas, cauces, pozos, acuíferos y con el dominio hidráulico es competencia, por ley, del Estado, que es la administración que debe tomar las medidas "urgentes" respecto al Mar Menor pero que está haciendo "dejación de funciones".

Así lo ha hecho saber Celdrán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que en su reunión de este jueves ha evaluado los efectos del último episodio de lluvias intensas vivido en la Región y que ha vuelto a afectar de forma muy intensa al Mar Menor y al municipio de Los Alcázares.

"Ahora, cuando son incontables las ocasiones en las que esta situación se ha repetido desde 2016, es sin duda el momento de pensar por qué siguen sucediendo y, sobre todo, cómo se pueden minimizar los daños", según Celdrán, quien ha recordado que, para atajar esta situación existe, precisamente, el Plan Vertido Cero del Ministerio de Transición Ecológica.

Una de las acciones de este Plan, la número 9, "recoge medidas necesarias para frenar las escorrentías, evitar la entrada de sedimentos contaminados de la cuenca al Mar Menor tal y como sucede en estos eventos meteorológicos", según Celdrán, quien ha explicado que el objetivo de estas medidas es disminuir la velocidad del agua en los cauces y retener los sedimentos que actualmente acaban en la laguna salada.

Estas actuaciones tienen un presupuesto estimado de 189 millones de euros e incluyen acciones para los años 2020 y 2021 destinadas a retener estos sedimentos, así como otro conjunto de actuaciones como, por ejemplo, medidas vinculadas con la actuación directa en ramblas y cauces, muchas de ellas identificadas en los planes del Ministerio.

A su juicio, "es el momento de que el Gobierno regional y todos los municipios ribereños afectados elevemos la voz y exijamos que el Estado ponga en marcha estos planes que tiene ya desarrollados, en los que se ha invertido tiempo y mucho esfuerzo de técnicos del Ministerio y de la Comunidad".

"La sensación generalizada de los vecinos es de que no se hace nada", reconoce Celdrán, quien ha subrayado que el Gobierno regional va a exigir "con toda la fortaleza" que se pongan en marcha "todo este tipo de actuaciones diseñadas y ya concretadas por el Ministerio". Y es que ha insistido en que el Gobierno central "es el que tiene las competencias en las infraestructuras hidráulicas para evitar que esto vuelva a pasar".

Así, ha recordado que la Región ha sufrido tres DANAS en lo que va de año y cuatro episodios de lluvia que han hecho mucho daño en el Mar Menor. "Creemos que ya no vale con que los responsables del Ministerio se mantengan callados y solamente hablen del Mar Menor cuando hay campañas electorales", según Celdrán, quien reclama "compromisos reales ya, porque no hay ni un minuto que perder".

El hecho de que el Gobierno central esté en funciones "no quiere decir que esté sin funciones", según el consejero, que emplaza al Ejecutivo a decir lo que tiene previsto hacer con respecto a esas inversiones en infraestructuras, donde "el único órgano competente es el Ministerio a través de la CHS". El objetivo es que, cuando vuelvan a producirse lluvias torrenciales, la Región "no vuelva a sufrir".

Ha reconocido que el Gobierno regional se siente "abandonado" por el Estado, porque "no podemos entrar en sus competencias, que no están ejerciendo". Ha recordado que los representantes del Gobierno de España han mostrado siempre "indiferencia" y, en muchos casos, "incluso prepotencia" en el trato a la Región, algo que no está dispuesto a "permitir".

Reparto de competencias

Ha recordado que en la reunión que mantuvo el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "dedicaron mucho tiempo a intentar aclarar cuáles son las competencias de cada una de las 211 medidas contempladas en el Plan Vertido Cero, y se llegó a un acuerdo sobre las que son nacionales".

"Todo lo que tiene que ver con ramblas, cauces, pozos, acuíferos o con el dominio hidráulico es competencia, por ley, del Estado", según Celdrán, quien aclara que ni la Comunidad ni los ayuntamientos pueden actuar en este ámbito.

"Y está demostrado que, cada vez que llueve, se desbordan las ramblas en el entorno del Mar Menor, que son las que inundan los municipios", critica el consejero, quien ha exigido una respuesta "al organismo encargado de esas ramblas", que es el Estado, y se pregunta si "estamos esperando a que haya una nueva inundación o que tengamos que lamentar muertes".

Celdrán ha considerado "curioso" que un Plan diseñado por el Gobierno de España adjudique al Gobierno murciano "una gran parte de las medidas con cargo al presupuesto de la Comunidad". Ha arremetido contra esta práctica del "yo invito y tú pagas" y que el Gobierno de España diga, además, que no va a permitir negociar con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo para empezar a actuar en algunas de ellas.

"Es decir, no nos dejan pedir la financiación pero nos dicen que tenemos que hacer un plan", lamenta Celdrán. "En lo urgente, quien tiene que actuar es el Estado, y basta ya de que quieran cambiar el foco hacia la Comunidad Autónoma", ha aseverado.

Asimismo, ha recordado que un Plan anti-inundaciones de la CHS de 2016 recoge cuáles son los 13 cauces, con una longitud de 47,55 kilómetros, que se desbordan y que el Estado sabe que tiene que modificar. "Son los cauces que implican una peligrosidad inasumible", según Celdrán, quien asegura en que las competencias "son claras".

"Ni siquiera las embarcaciones hundidas son competencias de la Comunidad y, en muchos casos, las tenemos que costear nosotros; como tampoco son nuestras las competencias de extraer los fangos que hay en el Mar Menor", según el consejero, quien ha remarcado que el Gobierno murciano está invirtiendo en investigación para ver cómo acabar con la peligrosidad sin tocar los fangos.

Balance de la úlima DANA

En este sentido, Celdrán ha mostrado la gratitud del Gobierno regional, su respeto y admiración por el trabajo desarrollado por los miembros del Equipo de Salvamento y Emergencias que "de nuevo han dado lo mejor de sí mismos para minimizar los daños".

De momento se mantiene activo el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil frente a Inundaciones (Inunmur) porque siguen trabajando los medios de salvamento de titularidad autonómica, especialmente en tareas de achique que se pueden prolongar algún día más en San Javier y en Los Alcázares, especialmente en este último municipio, donde los bomberos del CEIS y los brigadas forestales están llevando a cabo diferentes actuaciones.

En total, el último episodio de la DANA ha provocado 106 evacuados y 30 rescates, aunque Celdrán ha señalado que la situación es de "vuelta a la normalidad" de forma progresiva. De hecho, ha indicado que solo permanece cerrado el IES Menarguez Costa de Los Alcázares y se va a trabajar en sus instalaciones durante todo el puente para que el lunes puedan retomarse las clases.

Se siguen coordinando tareas de baldeo, limpieza de choque de barro y lodo en mobiliario urbano y en calles. En total, más de un centenar de personas están trabajando actualmente para restablecer la normalidad en Los Alcázares y San Javier. Asimismo, ya han podido volver a casa todas las personas que fueron trasladadas de forma preventiva a lugares más seguros.