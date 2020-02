La gastronomía murciana protagoniza el cupón nacional de la ONCE

Algunos de los platos más emblemáticos de la Región ilustran el cupón de la ONCE para el sorteo del próximo martes, día 3 de marzo. El boleto, bajo el lema ‘La Huerta de los 1.001 sabores’, ha sido diseñado con motivo de la Capitalidad Gastronómica, “un escaparate que proyecta a todo el país la riqueza de los manjares de nuestra tierra como Capital de la Gastronomía 2020”, destacó el alcalde de Murcia, José Ballesta.

La presentación contó con la presencia de la consejera de Turismo, Juventud y Deportes, María Cristina Sánchez, el delegado territorial de la ONCE, Juan Carlos Morejón de Girón, el concejal de Empleo, Promoción y Turismo, Pedro Rex, la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Inmaculada Carrillo, y el jefe del departamento de Juego de la Delegación de la ONCE, Pedro Salinas.

“La gastronomía murciana representa a España, somos embajadores de una forma única de entender la cocina, que se caracterizada por una materia prima de altísima calidad que encuentra su origen en la Huerta de Murcia, que es la Huerta de Europa”, destacó José Ballesta, quien añadió que “dicen que la historia de la gastronomía es la historia del mundo y esa personalidad única de los murcianos impregna también la cocina de nuestra tierra, uno de los mejores lugares del Mediterráneo en los que degustar la auténtica esencia de la gastronomía local”.

La ciudad de Murcia ya fue protagonista del cupón de la ONCE con motivo del Premio Reina Letizia 2018, que le fue otorgado por su compromiso para garantizar la inclusión y la igualdad de las personas con discapacidad. En esta ocasión, la Catedral fue la encargada de ilustrar el boleto que se comercializó en noviembre del pasado año.

El Cupón Diario, 55 premios de más de 35.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE de este martes, con el diseño de los platos típicos murcianos, ofrecerá 55 premios de más de 35.000 euros a las cinco cifras. El cupón ya se puede adquirir por 1,5 euros, además de a través de los agentes vendedores y establecimientos autorizados, desde www.juegosonce.es.

Murcia, ‘La Huerta de los 1.001 sabores’

El lema de Murcia para la mención de Capitalidad Gastronómica de España, ‘La Huerta de los 1.001 sabores’, homenajea a las distintas y variadas posibilidades que ofrece la gastronomía de la Región de Murcia. El paparajote, zarangollo, michirones, ensalada murciana, caldero, marinera, crespillos, pastel de carne o nuestros productos D.O.P. son algunas de las delicias más representativas de la Región, que se difunden a través de numerosas actividades relacionadas con la restauración y la gastronomía.

Continúan las catas de vinos D.O.P. Yecla y Jumilla

Esta misma tarde, a las 19 horas, en la sede de Murcia Capital Gastronómica del Teatro Romera, tendrá lugar una cata de vinos D.O.P. Yecla.

Además, la próxima semana habrá nuevas catas. El jueves 5 será el turno de la D.O.P. Jumilla a las 20 horas y el viernes 6 nuevamente D.O.P. Yecla a las 19 horas, ambas en la sede del Teatro Romea.

XIII Muestra de vinos D.O.P. Bullas

El próximo lunes 2 de marzo, a las 19.30h, en el Cuartel de Artillería, tendrá lugar una muestra de vinos D.O.P. Bullas dirigida a profesionales, donde las bodegas de esta distinción ofrecerán sus vinos a los asistentes.

Además, previamente tendrá lugar una charla sobre ‘Historia de los Vinos de Bullas y su singularidad dentro de las denominaciones del sureste’, que impartirá el antropólogo y viticultor de la D.O.P. Bullas, Juan Pedro García.