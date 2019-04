El PP ganaría las elecciones generales en Murcia con tres diputados e irrumpiría VOX con dos escaños

El Partido Popular ganaría las elecciones generales en la región de Murcia con tres escaños según el sondeo del CIS que hemos conocido hoy. El PSOE obtendría entre dos y tres diputados, la formacion VOX irrumpiría con dos escaños, a Ciudadanos se le otorgan entre uno y dos, y la formación Unidos Podemos se quedaría en uno.

Así se repartirían el próximo 28 de abril los diez escaños en juego por la región de Murcia. Atendiendo a estos datos del CIS, el PP perdería dos diputados pasando de cinco a tres el PSOE podría ganar uno, Ciudadanos podría perder uno, Unidos Podemos mantendría el que tiene y, lo mas novedoso sería la aparición de Vox con dos diputados.

De estos datos destacamos dos valoraciones. Una desde el PSOE. Para su portavoz Francisco Lucas, esto demuestra que la buena gestión de Pedro Sánchez.

Desde el Partido Popular su portavoz, Nuria Fuentes, hacía un llamamiento a la unidad del voto para impedir el triunfo de la izquierda.

30% DE INDECISOS

Según refleja esta encuesta, el 61 por ciento de los entrevistados ha decidido su voto, siendo significativo que un 38 por ciento todavía no lo haya decidido y un uno por ciento, no conteste (NC).

De los que no lo tienen aún decidido pero votarán, el 14,5 por ciento señala que tiene dudas entre PP y Ciudadanos; el 10,3 por ciento entre el PSOE y Ciudadanos y un 7,6 por ciento se divide entre PP/PSOE o PP/VOX. El 17,2 por ciento dice que No Sabe.

Por lo que a la pregunta de a qué partido o coalición votarán el próximo 28 de abril, el 30 por ciento no lo tiene aún decidido, el 16,4 por ciento responde que PSOE, el 15 por ciento al PP, le siguen Ciudadanos (10,4%), los que no votarán (7,8%), Unidas Podemos (7,1%) y VOX (6,5%).

Mientras que en la rama de los encuestados que no votarán, aún no saben su voto o no saben no contestan, el 46,2 por ciento dice no tener simpatía por ningún partido político, el 10,9 por ciento responde a Ciudadanos, un 10,3% N.C, un 9,8% al PSOE y un 9,2% al PP. Aquí, VOX consigue solo el 1,6 por ciento de los votos.

En la opción del VOTO+SIMPATÍA, el PSOE obtiene el 20,5 por ciento de los votos, el 19,6 por ciento responde que no votaría, seguido del PP (18,9%) y Ciudadanos (15%).

Preguntado por los líderes políticos, Albert Rivera obtiene una media de 4,6 puntos, Pablo Casado un 4,2, Pedro Sánchez un 3,9, empatando Santiago Abascal y Alberto Garzón a 3,3 puntos, cerrando la tabla Pablo Iglesias, con un 2,5.

Finalmente, el 55,5 por ciento de los encuestados responde que irá a votar el próximo 28 de abril con toda seguridad; y a la pregunta de qué partido cree que ganará el 28A, el 30,6% responde que el PSOE, el 28,6% que el PP, siendo más llamativo el dato de NS (32,7%). Al 22,8 por ciento le gustaría que ganara el PSOE; al 21,7 por ciento, el PP y al 18,2 por ciento, Ciudadanos.

El 23 por ciento prefiere que siga como presidente del Gobierno Pedro Sánchez, mientras un 21,2 por ciento responde que Pablo Casado y el 16,8%, Albert Rivera.

De los encuestados, el 83,4 por ciento fue a votar y votó en las elecciones del 26 de junio de 2016. De los que votaron entonces, el 33,7 por ciento optó por el PP y el 24,9 por ciento al PSOE.