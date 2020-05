FRECOM valora la Orden que permite obras en edificios existentes, pero critica su falta de concreción

La Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) ha valorado "positivamente" la publicación de la Orden del Ministerio de Sanidad por la que a partir de este lunes se permiten las obras en edificios existentes, si bien ha lamentado que el texto "sea escueto, limitado, no concreto y esté abierto a todo tipo de interpretaciones".

En un comunicado FRECOM señala que el plan de desescalada presentado por el Gobierno de España es “una buena noticia porque significa que empezamos a salir de una situación de emergencia sanitaria, que nos ha mantenido a todos los españoles en una situación extraordinaria, causando irreparables pérdidas personales y económicas”.

Sin embargo, desde FRECOM se ha echado en falta medidas complementarias que acompañen este plan de desescalada. “Nos parece un gran olvido no haber mencionado al sector de la construcción. Hay muchos interrogantes, muchas preguntas aún sin respuesta”. La desescalada es en cuatro fases y, sin embargo, “nada se dice de en qué fase se va a permitir la reanudación de obras en edificios existentes. Esto da a entender que habrá que esperar al final del estado de alarma, cuando ya se ha anunciado que se prorrogará; previsiblemente hasta el fin de todas las fases”.

A modo de ejemplo, en la Federación se ha destacado que “no es coherente que en la fase 2 se pueda acudir al cine o al teatro, pero no se pueda reanudar la construcción en edificios existentes”. Por este motivo, es “necesario” un pronunciamiento expreso sobre la construcción.

FRECOM lamenta que haya una serie de cuestiones laborales a las que no se da respuesta en el Plan de desescalada. Cuestiones sobre los ERTE por fuerza mayor. Si se reanuda poco a poco la actividad y no se puede recuperar al 100% de los trabajadores afectados por este tipo de ERTE ¿se podrá rescatar a una parte manteniendo al resto en el ERTE por fuerza mayor? ¿o se tendrá que rescatar a todos y considerar que las causas para el ERTE ya no son de fuerza mayor sino económicas, técnicas, organizativas y de producción? Sería necesario aprobar normas que autorizaran una mayor flexibilidad de tramitación de los ERTE en función de la casuística que se ha producido como consecuencia de la cambiante producción normativa durante el estado de alarma.

Tampoco se aclara cuándo se reanudarán los plazos administrativos. “Debemos entender que habrá que esperar al final del estado de alarma, que ya hemos dicho que se va a prorrogar seguramente hasta el final de las 4 fases”. Entonces ¿qué pasa con los expedientes de licitación? Seguirán suspendidos mientras que la mayoría de las actividades van a reanudarse (aunque con limites de aforo), lo que seguirá penalizando a la construcción y especialmente a la inversión en obra pública.

FRECOM considera necesario un plan de medidas complementarias para esta desescalada que prevea la reanudación de la actividad administrativa y la inversión en obra pública desde la fase 0, la reanudación de las obras en edificios existentes, como mínimo, desde la fase 2 y la adopción de medidas fiscales de bonificación o exención de impuestos estatales, autonómicos y locales desde la fase 1.

En Murcia es necesario aprobar planes de inversión para las infraestructuras hidráulicas de los Alcázares y otros municipios del Mar Menor afectados por la DANA. Es necesario un Plan de inversión turístico para La Manga o un plan de inversión para los cascos antiguos de Cartagena y Lorca es necesario como medida complementaria a este plan de desescalada para reactivar la economía por medio de la inversión, lo que permitirá la creación de empleo.