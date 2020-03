La Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) ha considerado que los decretos ley aprobados desde la declaración del estado de alarma son fruto de la "improvisación" y "atacan al tejido empresarial", al "penalizar" la actividad "en lugar de dignificarla, valorarla y reconocerla".

Así se desprende del noveno informe elaborado por el comité de seguimiento de la Federación respecto a los efectos del COVID-19, en el que, además, se advierte de que el Ejecutivo central ha adoptado decisiones "sin tener en cuenta las opiniones del sector de la construcción, a pesar de que nos afectan directamente".

"Se han adoptado medidas de carácter laboral pero no se han evaluado correctamente las consecuencias de estas medidas para las empresas", han insistido desde Frecom, tras criticar la situación de "incertidumbre y desamparo" en la que en estos momentos se encuentran los empresarios.

A juicio de la Federación, "la paralización del sector no se puede acordar un sábado para aplicarlo el lunes siguiente, dado que la naturaleza de la actividad exige preparar las obras para el cierre, adoptando las medidas de seguridad que eviten riesgos para la obra y las personas".

Y añade: "Muy a nuestro pesar, la actuación del Ejecutivo ha sido improvisada, sin medidas económicas adecuadas que garanticen la continuidad de las empresas de nuestro sector después de estos acontecimientos y, por tanto, el mantenimiento del empleo puede llegar a ser de difícil alcance".

Para Frecom, "era necesario adoptar medidas laborales que equilibraran el mantenimiento del empleo con medidas económicas que permitan mantenerlo durante el cese de la actividad; de nuevo nuestro, sector ha sido abandonado".

"CIERRE ORDENADO"

En lo que respecta la actividad de este martes, la mayoría de las empresas han desplazado a sus trabajadores a las obras para proceder a un "cierre ordenado y con las debidas medidas de seguridad".

Frecom ha lamentado la "incertidumbre" generada sobre el contenido de los certificados de desplazamiento de los trabajadores y sobre qué se entiende por servicios mínimos, "dado que muchas actividades imprescindibles como los pagos a tramitar a proveedores, los cobros de facturas y las tramitaciones de las nóminas pueden requerir más de un día".

Esto "hará necesario desplazar trabajadores también este martes y probablemente algunos días más", según el sector, que alerta de que "hay obras que, por su envergadura, no pueden quedar en un día bien aseguradas".

Respecto a las relaciones con la Administración regional, el Comité Ejecutivo de Frecom ha mantenido una reunión, por videoconferencia, con la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

"Agradecemos enormemente al consejero de Empleo, a su secretario general y a su jefe de gabinete la atención recibida y su buena disposición a escuchar nuestras solicitudes", han señalado al respecto.

PLAN REGIONAL DE EMPLEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

En la reunión se han tratado las excepciones establecidas por el último decreto ley aprobado por el Gobierno de España y las cuestiones relativas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como la necesidad de agilizar las certificaciones de enero a marzo y de crear un plan de medidas de empleo para reanudar la actividad, de tal forma que, llegado el momento, pueda ser más fácil para las empresas.

Sobre los ERTE, se ha abordado que, con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 10/2020, desde este lunes, "no se puede utilizar" esta figura "para suspender los contratos de los trabajadores que no pueden seguir desplazándose a su lugar de trabajo, por resultar que la actividad de la empresa es considerada no esencial".

Así, estos trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido de carácter obligatorio desde el 30 de marzo al 9 de abril. Dicho permiso no afecta a los trabajadores que ya tuvieran su contrato suspendido en virtud de un ERTE o a los trabajadores que puedan realizar su prestación laboral por medio del teletrabajo.

También se ha aclarado que todos los despidos que se hagan desde ahora serán despidos improcedentes y suponen un derecho para el trabajador de ser indemnizado con 33 días por año.

En cuanto a los días de permiso retribuido que se incluyen en estas dos semanas, "no está claro cómo se pueden recuperar". "Se exige respetar los descansos mínimos diarios y semanales de los trabajadores, así como la conciliación personal y familiar".

No obstante, "se ha planteado que la mejor posibilidad es la de computar estos días como vacaciones y en las actividades sometidas a convenio que prevea calendario con fiestas de convenio, utilizar los días de fiesta de convenio para compensarlos".

Los ERTE, que sólo se podían presentar del 14 al 28 de marzo, en el caso de las empresas de construcción no se pueden presentar por causa de fuerza mayor con las especialidades del artículo 22 del RDL 8/2020.

Los únicos casos que podrían valorarse son aquellas obras paralizadas por la administración, por medio de una resolución expresa antes de la declaración del estado de alarma.

CONSULTAS DESDE FRECOM

El Servicio de Atención e Información al Sector respondido este lunes por teléfono, e-mail o WhatsApp un total de 67 consultas, gran parte de ellas relacionadas con la situación en que quedan los autónomos al no estar incluidos en el Real Decreto Ley 10/2020, que solo se refiere a los empleados por cuenta ajena.

Además, "algunos empresarios se preguntan si los servicios de mantenimiento de determinadas instalaciones privadas se pueden seguir desarrollando, dado que desplaza a poco personal y no es una actividad diaria".

También existen dudas sobre la falta de respuesta de la solicitud de los ERTE presentados la semana pasada y los posibles efectos del silencio administrativo positivo tras la publicación del Real Decreto ley 9/2020 y lo incluido en su disposición adicional segunda.