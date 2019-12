El factor social y el ahorro económico, claves del éxito de BlaBlaCar

Un estudio desarrollado por investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica determina que “las potenciales amistades que se pueden crear a la hora de compartir los viajes es una de las motivaciones principales que mueve a los usuarios de BlaBlaCar para seguir utilizando el servicio”, así lo han definido el grupo de investigación compuesto por los doctores de la UCAM Rocío Arteaga, Alejandro Ros y Alfonso Rosa, y por la doctora María Belda de la Universidad de Murcia.

Esta investigación conjunta en la que se analizan las motivaciones que tienen los usuarios de la plataforma francesa, BlaBlaCar, revela cómo lejos de producir incertidumbre o rechazo por compartir vehículo con personas desconocidas, los usuarios de esta plataforma lo valoran como el principal argumento que les mueve a seguir utilizando el servicio. El artículo científico 'Why continue sharing: Determinants of behavior in ridesharing services', publicado por la revista International Journal of Market Research, basa su estudio en un cuestionario de motivación diseñado por la doctora Rocío Arteaga, anteriormente aplicado en otros estudios sobre Facebook, entre otras.

De la misma forma, los usuarios habituales de BlaBlaCar, que se han sometido a esta metodología de análisis motivacional, han determinado que, al mismo nivel que la socialización, el factor económico refuerza la decisión de continuar con este servicio de transporte entre particulares.