Elminadas tasas y aplazados impuestos regionales para afrontar la crisis

El consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto de medidas urgentes en materia tributaria. Contempla la eliminación de tasas y el aplazamiento de los impuestos regionales.

El objetivo de estas medidas, que se refieren tanto a la gestión de impuestos propios como cedidos y tasas o a actuaciones de fomento de la simplificación administrativa, es apoyar a empresas y ciudadanos en un momento de extraordinaria gravedad, según ha hecho saber la portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

En lo que se refiere a tributos cedidos, el decreto establece un aplazamiento de 3 meses en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en todos aquellos supuestos en los que el fin del periodo voluntario de pago esté comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de mayo. Además, se aplaza hasta el 20 de junio el pago fraccionado de los impuestos del juego.

En el caso de los impuestos propios, se amplía también hasta el día 20 de junio el plazo para la presentación e ingreso de los impuestos medioambientales correspondientes a los 20 primeros días naturales del mes de abril. Entre estos tributos figuran el impuesto sobre almacenamiento o depósito de residuos, el impuesto sobre vertidos al mar o el impuesto sobre emisiones de gases a la atmósfera.

El Decreto establece de igual modo la exención de todas las tasas administrativas devengadas en los 3 meses siguientes a la declaración del estado de alarma. Solo esta exención de tasas supondrá un ahorro de cerca de 4 millones de euros para los ciudadanos de la Región.

Además, y para evitar la actuación presencial en los edificios de la Administración, el texto establece la obligación de relacionarse por medios electrónicos a todos aquellos agentes que tengan la consideración de colaboradores sociales, como notarios, asesores o gestores administrativos, así como a los operadores en materia de juego.

El Ejecutivo murciano ha mostrado su "lealtad" al Gobierno de España, aunque ha remarcado que "nadie duda a estas alturas que la crisis se podía haber abordado con más anticipación". Por eso, le ha reclamado "todos los medios para enfrentarnos a este enemigo silencioso y letal", según Martínez Vidal, quien ha remarcado que la "prioridad" ahora mismo es que "nadie se quede desasistido" aunque la situación se prolongue en el tiempo.

Al ser preguntada por si el Gobierno central ha respondido a la petición del cierre total de todas las actividades no esenciales, Martínez Vidal ha reconocido que el Ejecutivo murciano tiene unas competencias limitadas, ya que recaen en este momento en el Estado y las autoridades sanitarias.

No obstante, ha señalado que las actividades no esenciales representarían en torno al 75 por ciento de todos los sectores productivos. "Todavía no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio", según Martínez Vidal, quien ha apelado a la responsabilidad de los empresarios para que los trabajadores no acudan a sus puestos "en la medida de lo posible".

PRESENTADOS 6580 ERTES

Por otro lado, la portavoz ha repasado la situación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha tramitado el Gobierno regional. Según los últimos datos disponibles, relativos a las 13.00 horas de este jueves, la Comunidad había recibido el registro de 6.580 ERTE, 1.300 más que este martes.

Martínez Vidal ha manifestado que la Comunidad está reforzando los servicios jurídicos del Servicio de Empleo y Formación para atender todas estas peticiones y se puedan revisar los expedientes a la mayor brevedad. Ha lanzado así un mensaje de tranquilidad a todos los empresarios, autónomos y trabajadores que se ven afectados, porque tendrán, en breve, una respuesta".

La Comunidad ha creado un equipo especial para atender la "avalancha" de solicitudes por parte de las empresas, según Martínez Vidal, quien explica que hay de todos los sectores productivos, pero el más afectado es el de la hostelería.

"Queremos que todos los trabajadores afectados tengan derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y no encuentren ningún tipo de impedimento", según Martínez Vidal, quien ha remarcado que los ERTE siempre van a tener fecha del 14 de marzo, cuando se declara el estado de alarma, por lo que tienen efecto retroactivo.

Ha recordado que CCOO cuantificaba en 150.000 los trabajadores que se van afectados por los ERTE, y ha transmitido el mensaje del Gobierno regional de que "se está reforzando su servicio".