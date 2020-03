Educación garantiza el pago mensual a los auxiliares de conversación extranjeros

La Consejería de Educación y Cultura ha garantizado el pago mensual a los auxiliares de conversación extranjeros que han decidido seguir prestando sus servicios en la comunidad educativa de la Región y no regresar a sus países tras el decreto del estado de alarma en España por el coronavirus.

La crisis sanitaria sorprendió a unos 500 auxiliares de conversación extranjeros trabajando en centros educativos públicos de la Región. La mayoría de ellos son jóvenes que están en último año de carrera o que acaban de terminar sus estudios y vienen desde lugares tan lejanos como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, India o Sudáfrica.

Según destacó la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, “se trata de un colectivo especialmente sensible, puesto que no cuentan con lazos familiares en nuestro país y un gran número de ellos no hablan bien nuestro idioma”. En este sentido, desde el Servicio de Programas Educativos se están encargando de transmitirles toda la información relevante que se publica por parte de la Consejería, además de resolver dudas y ofrecer ayuda a aquellos que lo necesitan.

Un pequeño número de auxiliares han vuelto ya a sus países, pero la gran mayoría de ellos ha elegido quedarse en España y continuar con su labor en el marco del programa educativo que dura hasta el 31 de mayo. A todos los que han decidido quedarse, desde la Consejería se les ha garantizado que cobrarán su ayuda mensual hasta esa fecha.

Durante este periodo de tiempo realizarán labores de apoyo al profesorado de los centros educativos en los que están trabajando. Se sumarán al esfuerzo que los profesores y profesoras de la Región de Murcia están realizando para atender de manera telemática al alumnado, y sus labores serán las de realización de materiales o actividades para colgarlas en las diferentes plataformas educativas, así como la disponibilidad para hacer video conferencias con alumnos y alumnas para que éstos puedan seguir desarrollando sus habilidades de interacción oral.

El Servicio de Programas Educativos está trabajando en la creación de un banco de recursos con las actividades que elaboren los auxiliares de conversación, el cual se pondrá a disposición de todos los centros de la Región, y cuyo objetivo es dotar de más recursos al profesorado que durante las siguientes semanas ha de atender a sus alumnos desde el confinamiento impuesto por el estado de alarma.