Dos pacientes, los primeros infectados dentro de la Región de Murcia

Seis nuevos casos elevan a 17 los positivos por coronavirus contabilizados en la región de Murcia, según el último balance epidemiológico facilitado este miércoles por la Consejería de Salud.

Salud precisa que todos los enfermos presentan síntomas leves y que cuatro de los 17 están hospitalizados, mientras los trece restantes mantienen aislamiento domiciliario.

La consejería recuerda, como medida preventiva del virus, la necesidad del lavado frecuente de manos y el uso de pañuelos desechables al toser o estornudar.

Según las fuentes, hasta el momento se han efectuado 350 análisis del virus Covid 19, de los que 17 han dado positivo.

Dos de los 17 pacientes infectados por coronavirus en la Región de Murcia se han contagiado dentro de la Comunidad Autónoma, según han informado fuentes de la Consejería de Salud.

De esta forma, la Región registra sus dos primeros casos contagiados dentro de la propia Comunidad Autónoma, mientras que los 15 casos restantes han sido importados desde otras comunidades.

En concreto, estos dos infectados son 'casos de casos', es decir que tienen relación con alguien que vino de fuera y se contagió.

No obstante, la Consejería aclara que la Región no padece todavía transmisión comunitaria, extremo que se da cuando el virus está en circulación y no se puede establecer un vínculo epidemiológico".

"No nos encontramos en fase de transmisión comunitaria", destaca la Consejería.