Diócesis suspende catequesis, pospone confirmaciones pero las misas se mantienen aunque con consejos

El obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha anunciado este jueves en rueda de prensa que va a proponer a todos los sacerdotes "interrumpir" las catequesis hasta después de la Semana Santa, a la espera de nuevas indicaciones, y pospondrán las confirmaciones, debido a la evolución del coronavirus.

En cuanto a las celebraciones eucarísticas, ha señalado que se mantendrán y en caso de que haya que aumentar su número se hará, recomendando, igualmente, que se respeten las distancias de seguridad y normas de higiene, aunque ha aconsejado que las personas mayores y los más vulnerables sigan estas celebraciones a través de los medios de comunicación y la televisión.

Se posponen, igualmente, las actividades de tipo pastoral que no sean urgentes y estrictamente necesarias y se suspenden las celebraciones públicas de piedad popular en este tiempo de Cuaresma.

En cuanto a las bodas, bautizos y funerales, recomienda que se sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias con recomendaciones que las autoridades vayan poniendo y no se supere el máximo de 50 personas, puesto que él no tiene la potestad de suspender bodas, por ejemplo.

Sobre las comuniones previstas para después de Semana Santa, invita a los párrocos que en diálogo con las familias "afronten este tema dentro de la debida prudencia e indicaciones de las autoridades sanitarias".

En cualquier caso, ha puntualizado que se trata de recomendaciones "temporales" y ha advertido, sobre la suspensión o no de la Semana Santa, que se hará todo aquello que "sea lo más conveniente". "No me temblará la mano si hay que tomar decisiones serias, por el bien de la ciudadanía", ha apuntado.

La intención es prevenir y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias del Gobierno de la Región de Murcia, con quien estamos en permanente contacto. El obispo de Cartagena se reunió ayer con el director general de Salud Pública, con médicos especialistas en el tema, y con el presidente de la CARM, al que mostró nuestra colaboración.

Dadas las advertencias primeras, proponemos:

1. Pedir a los sacerdotes que se interrumpan las catequesis hasta después de Semana Santa, a la espera de nuevas indicaciones.

2. En cuanto a la celebración de los sacramentos:

a. Posponer las confirmaciones.

b. Para las celebraciones de bodas, bautizos y eucaristías, así como funerales, pedimos que se sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias, con las recomendaciones que vayan proponiendo; a día de hoy, que las asambleas no sean superiores a 50 personas y respetando las distancias de seguridad establecidas entre ellas.

c. Ante las celebraciones de las Primeras Comuniones, previstas inmediatamente después de Semana Santa, invitamos a los párrocos a que, en diálogo con las familias, afronten este tema, dentro de la debida prudencia y las indicaciones de las autoridades sanitarias.

d. Sobre el sacramento de la penitencia, recordamos que los fieles tienen derecho a recibir el perdón de Dios y pedimos que se atienda esta necesidad con las debidas medidas de seguridad.

e. Recomendamos a las personas mayores y a aquellas que son más vulnerables que sigan la celebración de la Eucaristía a través de los medios de comunicación. A este respecto, en la diócesis, Popular TV llevará a cabo dos retransmisiones diarias, a las 12:00 y 19:30 horas, desde la Catedral. Agradecemos este servicio que prestan a los fieles de la Región de Murcia. Además, se podrán seguir también las celebraciones eucarísticas de 13 TV y las de los domingos de 7 Región Murcia.

3. Respecto a las actividades de tipo pastoral:

a. Todas aquellas que no sean urgentes o estrictamente necesarias, pospóngase.

b. Se suspenden las celebraciones públicas de piedad popular en este tiempo de Cuaresma, previo a la Semana Santa, como Vía Crucis, retiros, conferencias y charlas cuaresmales. Recomendamos que aquello que sea posible se haga a nivel personal.

c. Siguen vigentes las indicaciones hechas anteriormente:

c.1. Que durante la celebración de la misa se suprima el gesto de la paz

c.2. Suprimir el agua bendita a la entrada de los templos.

c.3. La recomendación de recibir la Sagrada Comunión en la mano.

c.4 Que cualquier acto de veneración de las imágenes sagradas se haga con gestos que no conlleven contacto físico.

c.5. Se recuerda a los sacerdotes y ministros extraordinarios de la Comunión la necesidad de lavarse las manos con jabón y usar gel desinfectante antes y después de la distribución de la Sagrada Comunión.

d. En los centros de Estudios Teológicos de la Diócesis se suspenden las clases, sumándonos a la decisión dispuesta hoy por el Gobierno Regional.

e. Pedimos que se refuerce la limpieza e higiene de todos los lugares públicos de la iglesia: templo, salones parroquiales…

f. Rogamos que los templos sigan abiertos, como habitualmente, para favorecer la visita al Santísimo y la oración personal.

g. Pedimos a los sacerdotes y fieles que, si necesitan de los distintos servicios diocesanos del Obispado, realicen su consulta, en una primera instancia, por medios telefónicos o por correo electrónico.

Queremos también aprovechar este comunicado para agradecer a los sacerdotes su empeño en llevar a cabo estas recomendaciones, en bien de los fieles; para felicitar a las hermandades y cofradías de la Diócesis por su ejemplar respuesta en este delicado tiempo; y, por último, manifestar nuestro apoyo al Gobierno Regional, así como nuestra gratitud a todo el personal sanitario.

Por último, pedimos a la comunidad cristiana que nos unamos en oración, personal y comunitaria, implorando la intercesión de la Santísima Virgen María, para que Dios nos conceda la superación pronta de esta situación.