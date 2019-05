Detenido en Alicante el presunto autor del asesinato de su expareja en Torre Pacheco

Una mujer ha sido hallada muerta en su domicilio de Torre Pacheco con signos de violencia a manos presuntamente de su ex pareja, que ha sido detenido en el aeropuerto de Alicante cuando supuestamente pretendía huir a su país de orogen.

La víctima, de 42 años y nacionalidad ecuatoriana al igual que el supuesto autor, vivía en una vivienda de la calle Pedro Nieto de Torre Pacheco.

El cuerpo de la mujer, que en una primera inspección parecía no presentar signos de violencia por la ausencia de sangre en el domicilio, fue encontrado pasadas las once de la noche desnudo, en la cama y con una rosa en el pecho. La mujer pudo morir supuestamente por estrangulamiento según los primeros indicios.

La fallecida fue trasladada al Istituto de Medicina Legal de Cartagena para practicarle la autopsia.

Al domicilio de la víctima se desplazaron efectivos de la Policía Local de Torre Pacheco y agentes de la Guardia Civil, cuya unidad de policía judicial se ha hecho cargo de la investigación y maneja como principal hipótesis el asesinato machista.

La mujer fallecida este jueves en Torre Pacheco (Murcia) por un presunto caso de violencia de género había denunciado en el pasado a su pareja por malos tratos, aunque las medidas de protección que se habían tomado en su día ya habían concluido, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Al parecer, habría signos de violencia, aunque no se descarta ninguna hipótesis como causa de la muerte hasta los tener los resultados de la autopsia. Así, la Benemérita está buscando a la pareja de la víctima como sospechoso del posible homicidio.

El suceso tuvo lugar este jueves a las 23.15 horas, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de este posible caso de violencia de género. La víctima es una mujer de origen ecuatoriano y 42 años de edad.

Los amigos estaban en el lugar del suceso cuando llegaron las patrullas de la Benemérita. Los agentes confirmaron los hechos aunque, por el momento, se desconocen las causas de la muerte.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y activó el protocolo judicial para proceder al levantamiento del cadáver y determinar las posibles causas de la muerte.

El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, ha confirmado a Europa Press que tuvieron constancia de la muerte pasada la medianoche, cuando se encontraba en plena pegada de carteles por el inicio de la campaña electoral. "Era una noche festiva y nos cambió la cara", manifiesta el primer edil, quien ha mostrad la consternación por lo sucedido en nombre de toda la Corporación municipal.

LA PRIMERA VÍCTIMA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

La mujer de 42 años y nacionalidad ecuatoriana fallecida este jueves en Torre Pacheco se convertiría en la primera víctima mortal por violencia de género en la Región en 2019 si se confirma que ha sido asesinada por su pareja.

En 2018, la Región registró una mujer de 39 años y nacionalidad colombiana asesinada presuntamente por su marido a puñaladas en el barrio de La Fama de la capital murciana. La pareja tenía tres hijos en común y, aunque no existían denuncias previas, la mujer había acudido previamente a las dependencias del Equipo Municipal de Atención a la Violencia de Género (EMAVI) del Ayuntamiento de Murcia solicitando información sobre el divorcio.

En 2017 la primera víctima mortal fue una joven, de 31 años, trabajadora de una asociación que falleció en mayo a manos de su compañero de trabajo en Molina de Segura y con el que mantuvo una relación con anterior.

El segundo caso ocurrió en agosto de 2017 cuando se halló en el interior de un vehículo, en una zona rural de Totana, el cuerpo de una mujer, de mediana edad y nacionalidad española, con impactos por arma de fuego, junto al de su pareja, que se quitó la vida con posterioridad.

El tercer caso ocurrió en septiembre de ese año. Una joven de 20 años fallecía asesinada presuntamente por su expareja sentimental, ambos de nacionalidad española, en la diputación cartagenera de Canteras. La joven había denunciado horas antes por amenazas al joven, de 22 años y detenido por la Policía Local de Cartagena.

En 2016, según fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press, no se registraron muertes por violencia machista en la Región de Murcia, al igual que en los años 2012, 2013 y 2014, mientras que en 2015 las víctimas ascendieron a dos, una en Beniel y otra en Lorca.

Desde 2011 y hasta finales de 2015, no se había registrado en la Región de Murcia ninguna víctima mortal por violencia de género. Durante 2010, tan sólo hubo una mujer que murió a manos de su pareja tras ser golpeada fuertemente en la cabeza en el interior del domicilio familiar, en la calle Huerto Alix del barrio murciano de Santiago El Mayor.

En este caso, no existían denuncias previas, ni orden de protección sobre la mujer, que al parecer había comentado a su pareja la intención de separarse. Asimismo, la víctima, de 68 años, no acudió a pedir ningún asesoramiento o servicio de los Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, en 2009 el número de mujeres muertas por violencia de género ascendió a tres. El primer suceso tuvo lugar en julio, cuando el marido de la víctima le disparó con un arma de caza en Los Barreros, en el municipio de Cartagena.

Posteriormente, en agosto de 2009 una joven, de 27 años y nacionalidad boliviana, murió tras caer desde un segundo piso en Fortuna, presuntamente por su pareja sentimental, que se entregó de forma voluntaria en la comisaría de la Policía Nacional de Leganés y no se confesó autor del crimen, aunque finalmente pasó a disposición judicial en calidad de detenido por un presunto delito de homicidio.

En el año 2008 cuatro mujeres fallecieron a manos de sus parejas sentimentales y en 2007 dos mujeres, año desde el que existen los registros.