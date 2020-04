El Delegado del Gobierno valora y agradece el comportamiento con motivo de la salida de menores a la calle

El delegado del Gobierno ha valorado de forma muy positiva el comportamiento de los ciudadanos de la Región de Murcia ante el nuevo escenario del estado de alarma que permite desde el domingo a los menores de catorce años salir a la calle una vez al día.

“En general, como ha sucedido en todas las fases del estado de alarma, el comportamiento ciudadano ha sido ejemplar, y no podemos dejar que algún caso concreto o algunas imágenes interesadamente descontextualizadas empañen la concienciación y responsabilidad de la mayoría de la población”, ha declarado José Vélez, que ha animado a los padres a no bajar la guardia y a no confiarse para evitar poner en riesgo su salud, la de los propios menores y la del resto de ciudadanos.

El delegado del Gobierno, aunque ha recordado que desde el inicio del estado de alarma se ha detenido a 65 personas e impuesto 25.592 sanciones en la Región de Murcia, ha querido destacar el carácter pedagógico e informativo que desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esta situación en general y ante nuevos escenarios, como el iniciado ayer, en particular.

“Yo confío en la madurez y responsabilidad de la gente, y aunque se seguirá sancionando a quien vulnere la norma en función de las nuevas situaciones a las que nos enfrentemos durante el proceso de desescalada, quiero destacar que nuestros agentes también realizan una impresionante labor informativa y pedagógica que contribuye decisivamente a minimizar los riesgos”, ha destacado Vélez, que ha pedido a los padres respetar la regla de los cuatro 1 en la salida de los menores a la calle. “Acompañados de un adulto, una vez al día, durante una hora y a un kilómetro de distancia del domicilio”, ha recordado.