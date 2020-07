El delegado del gobierno y el consejero de Salud negocian apertura de centro para extranjeros por Covid-19

El delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, ha dicho este miércoles a los periodistas durante la reapertura del aeropuerto de Corvera que están en conversaciones con el consejero de Salud, Manuel Villegas, para abrir entre hoy y mañana un centro especial para albergar a los inmigrantes que llegan a las costas murcianas en pateras en tanto permanece cerrado el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera.

Actualmente son ONGs como Cepaim las que se encargan de tutelar a estas personas que llegan a nuestras costas, como los ocho casos estrechos de los 4 positivos que el domingo llegaron a Cartagena, junto a otros 94 migrantes que en total emplearon diez embarcaciones para cruzar desde Argelia hasta Murcia.

Vélez aseguró a los periodistas que todos los inmigrantes tendrán su prueba PCR y pidió que no se provoque "alarma innecesaria" con este tema, y que lo importante es que las administraciones estén coordinadas en el asunto.

Según el protocolo actual, explicó, cuando se detecta un positivo se atiende en el hospital y a los demás se les aisla.

"En tema sanitario lo mejor es andar unidos y con el Servicio Murciano de Salud se está trabajando muy bien y debe de seguir haciéndose así. Ante una pandmeia tan importante como la que aún seguimos padeciendo la unidad es el mejor seguro", agregó.

De la petición de mayor control por parte de la Alcaldía de Cartagena, respondió que ya se están haciendo las cosas bien "y no hay que ir mas allá de lo que está en protocolos", al tiempo que agradeció a este ayuntamiento su colaboración "para intentar que todo marche bien y que vaya en orden".

En cuanto a la inquietud en el gobierno autonómico por el control en la movilidad, expresó su satisfacción porque con tales declaraciones lo que hacen es entender que cuando el gobierno central defendía el estado de alarma se hacía, entre otras cuestiones, para preservar el control en la movilidad, cuestión que sin el estado de alarma reconoció que "es muchísimo mas complicado".

En cuanto a una supuesta recalificación de terrenos por parte del exalcalde de Calasparra Jesús Navarro en la que se vio beneficiado el marido de la juez que lo investiga según publica el diario LaVerdad, Vélez recordó que esa recalificación no llegó a término y "no se puede parecer que parezca lo que no es. Con posterioridad y con otros propietarios se pidió un interés social a la comunidad autónoma para montar allí una industria, pero el ayuntamiento solo hizo la solicitud".

Agregó que Jesús Navarro es una persona "de honradez intachable, y su nombre no se puede poner en tela de juicio por suposiciones y conjeturas".

En cuanto a la supervisión de las medidas de control en Corvera, explicó que en el caso de que se detectase un pasajero con Covid-19, éste se pondría en manos de la Consejería de Salud e indicó que los protocolos "están funcionando perfectísimamente" en todos los aeropuertos y que "no podemos asustar a la gente con informaciones que no están ajustadas a la realidad".