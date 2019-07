31 años lleva una vecina de la barriada de Santa Eulalia de Murcia, Fina García, padeciendo los ruidos de la calle procedentes de los locales y sus clientes. La afectada ha interpuesto varias denuncias a lo largo de estas tres década sin encontrar solución a su problema, pero ahora El Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón y la señora García será indemnizada con la cifra de 50.000 euros.

Los agentes de la policía local han detectado exceso de ruido en el interior de su vivienda en varias ocasiones, y los técnicos acústicos confirmaban las denuncias de Fina, pero al parecer no podían asegurar la procedencia de los ruidos. La demandante asegura que conocía perfectamente el origen de tan incómodo problema: "el ruido procede de los bares y del escándalo que producen los clientes en la calle".

Fina García colaboró con el Consistorio para planificar el Plan del Ruido desde la asociación "No más ruido" hace poco más de un año. La vecina critica la ejecución del plan por parte del Ayuntamiento, del que asegura que no se ha puesto en marcha ninguna actuación acordada. Al parecer, los agentes de la Policía destinados a evitar estos problemas, finalizan su tiempo de trabajo demasiado temprano, lo que deja desamparados a todos los vecinos a merced de "lo que pase". Dentro de la planificación para evitar la contaminación acústica estaba previsto la intalación de medidores de ruido en las calle con mayores niveles, pero lo cierto es que después de un año, siguen sin instalarse, respaldándose muchas veces en que las medidciones realizadas para los estudios del Plan no son suficientes, quizá porque se ejecutan en horas en que ya no hay tantos estudiantes en los bares y, lógicamente, los niveles descienden.

La protagonista de Santa Eulalia continuará esperando la actuación del Ayuntamiento tras conocer la decisión del Tribunal, esperando poder dormir tranquila algún día. Por lo pronto, Fina decía a los micrófonos de @cope_murcia que "la indemnización es bien recibida, pero lo más importante es que le hayan dado la razón" tras esta larga lucha.