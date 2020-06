Cultura pone a disposición de la sociedad los videos musicales de la iniciativa 'Plataforma CREA' el domIngo

La Consejería de Educación y Cultura celebra el Día de la Música poniendo a disposición de la sociedad, el domingo y de forma gratuita, todas las piezas audiovisuales de música de profesionales de la Región presentadas y seleccionadas a la iniciativa ‘Plataforma’ del Plan CREA, la acción de apoyo inmediato ante la crisis sanitaria.

En total, durante todo el domingo se podrá ver en el apartado de ‘Plataforma CREA’ de la web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (www.icarm.es) 28 piezas de grupos o solistas de la Región de diversos géneros y distinta duración. El director general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Juan Antonio Lorca, indicó que “nos sumamos a la celebración del Día de la Música dando protagonismo a los profesionales que han participado en este proyecto del ICA poniendo todos los vídeos a disposición del público para que cada uno podamos disfrutar de la actuación del grupo o solista que más nos interese”.

Las piezas audiovisuales que se podrán ver el domingo, Día de la Música, son de Better Souls, Cantoría, Bosco, AA Mama, Ayohoo, Nunatak, Fernando Rubio & The Inner Demons, Oh Brother!, Bantastic Fand, Dora Helena, Surefolk, The Ginger Lynss, El Señor Guindilla Records, Ópera y teatro lírico Región de Murcia, Victoria Cava y su grupo, Los Marañones, AADK Sonora, Komorebi, Huracán Bañón, Manuel Luna y la Cuadrilla Maquilera, Yanira Carrillo, Kracauer, Ruipérez y su banda, Dúo Orquesta Regalizes, Joaquín Talismán, Alfonso Miguel López Jiménez, Sofía Bertomeu Hojberg y Capilla Antigua de la Orquesta Barroca De Murcia.

Asimismo, desde mañana viernes, a las 12:00 horas, y durante toda una semana se puede disfrutar de la última entrega de la programación de la ‘Plataforma CREA’. En el apartado de artes escénicas contamos con ‘¿Quién quiere ju(z)gar conmigo?’ de Diego Jiménez Ballesta y ‘De conquistadores y hombres’ de El árbol rojo; en el de música, la oferta se completa con ‘Canciones de paso’ de Joaquín Talismán; ‘Colors’ de Alfonso Miguel López Jiménez; ‘27.03.2020’ de Sofía Bertomeu Hojberg; y ‘La Cvaresma en el Reyno’ de Capilla Antigua de la Orquesta Barroca De Murcia.

Hay que recordar que ‘Plataforma’ fue la primera iniciativa del Plan CREA que ha permitido apoyar con 150.000 euros a 60 compañías y grupos musicales de la Región de Murcia, que han visto como su actividad habitual sobre los escenarios se ha visto parada por la crisis sanitaria del coronavirus. A cambio, los profesionales ceden una pieza audiovisual de su trabajo para el disfruto de todo el público de forma gratuita.