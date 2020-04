CROEM lamenta que los partidos políticos no estén a la altura de las circunstancias

La patronal murciana CROEM lamenta que los partidos políticos en la región de Murcia no hayan estado a la altura de las circunstancias y los Presupuestos de la comunidad hayan salido adelante sin consenso. Unas cuentas que según el presidente de CROEM, tendrán que ser adaptadas a las circunstancias actuales.

Jose María Albarracín considera que "no es de recibo que la clase política no se ponga de acuerdo, en la peor crisis a la que nos enfrentamos, con el cese de actividad de miles de empresas y la presentación forzosa de miles de ERTES".

Las dramáticas circunstancias que ha provocado la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia, con las evidentes consecuencias en el empleo, hacían aún más perentorio el acuerdo finalmente alcanzado, que tendrá que ser forzosamente adaptado a las circunstancias actuales.

Los presupuestos aprobados en el día de ayer deben marcar también un antes y un después en la forma de hacer política en nuestra región. Se hace más necesaria que nunca una vía de diálogo que debe ser permanente en el futuro y que solo debe tener como objetivo el interés general de nuestra región. Lo contrario no tiene cabida en el país en general y en una región, la nuestra, que exige unidad de acción.

No es de recibo que, en tiempos de la peor crisis que nos ha tocado padecer; que ha provocado el cese de actividad de miles de empresas y la presentación forzosa de miles de expedientes de regulación de empleo; y de la que se derivará un panorama oscuro en el corto y medio plazo, no exista unidad entre nuestras fuerzas políticas. No trabajar con una posición común, dentro del lógico debate político, nos hace estar en desventaja clara respecto a otras regiones.

CROEM valora por tanto positivamente que los presupuestos hayan salido adelante y que se haya dado luz verde a las medidas que buscan la reactivación del tejido empresarial y el empleo.

En este sentido, la confederación regional insiste en que momentos extraordinarios exigen medidas extraordinarias sin más demora, porque cada segundo cuenta.

En este sentido, es bienvenida la adicional inyección de liquidez que se aportará de manera inmediata, como acaba de adelantar el gobierno de España, y que se realizará a través de las sociedades de garantía recíproca. En la región será por tanto AVÁLAM, junto a la que CROEM, y con el respaldo de las entidades financieras y la asunción de costes por parte del INFO, puso en marcha hace ya un mes una línea dotada de hasta 250 millones de euros que está teniendo una gran aceptación entre el empresariado.

En el proceso de readaptación de estos presupuestos se tendrán que incluir líneas específicas de apoyo a autónomos y pymes especialmente destinada a aquellos que han tenido que cesar su actividad o hayan visto mermados sus ingresos.

Por otra parte, la agilización inmediata de pagos a proveedores, mil veces demandada por CROEM, cubriendo el 100% de las facturas pendientes, también se considera ya no prioritaria sino esencial.

Además, con la aprobación de los Presupuestos se liberan por fin los conciertos sociales y medidas importantes, como la ayuda al alquiler, que cobran especial importancia en estos momentos.

Los empresarios, a través de sus organizaciones, han participado siempre en la definición de las estrategias que se han planteado para la implantación de políticas de desarrollo y progreso. No siempre esas estrategias han tenido luego una plasmación real en acciones y hechos constatables, muchas veces por falta incluso de fondos presupuestarios.

La actual situación requiere de actuaciones muy a corto plazo, no solo establecer marcos generales que tal vez serían válidos en otros momentos. La aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma era un paso obligado que tendría que haberse producido hace meses y que con motivo de la pandemia requieren un proceso de adaptación serio, riguroso y real.

Por ello esperamos que con el compromiso del Gobierno y resto de partidos políticos se reafirme el dialogo social para que nos pongamos ya a trabajar sin descanso en esos planes y medidas que ese panel de expertos, ajenos al mundo de la política, debe poner sobre la mesa en un tiempo record.