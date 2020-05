El consejero de Empleo asegura que se han resuelto el 98,12% de los ERTEs

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha asegurado durante su comparecencia en la Asamblea Regional que en la Comunidad ya se han resuelto el 98,12% de los ERTEs que se han registrado. "La Región de Murcia es de las pocas comunidades autónomas que tramita y dicta resoluciones por todos los ERTEs recibidos", ha afirmado el consejero durante su intervención aludiendo a que en otras comunidades los resuelven por medio del silencio administrativo.

Motas se ha referido a las "dificultades" que ha habido durante el proceso, pero ha puntualizado que el equipo de gestión de los ERTEs ha pasado de dos funcionarios a 231. "Hemos tenido que elaborar un nuevo procedimiento electrónico y un protocolo específico con la Inspección de Trabajo y el SEPE", ha dicho añadiendo se amplió el plazo máximo de resolución.

En ese sentido, ha respondido a las críticas que ha recibido, sobre todo, por parte de partidos como PSOE y Podemos sobre la equivocación de cifras sobre el número de ERTEs registrados en la Comunidad. Según ha aclarado que "desde el principio" anunciaron que los datos eran "provisionales" y que "en un ejercicio de transparencia, dimos unas cifras que luego fueron corregidas. Si nuestro error ha sido ser transparentes, admito ese error".

El consejero ha puesto de manifiesto que en un mes "se ha multiplicado por seis la cantidad de expedientes que se habían tramitado en los últimos diez años". A su vez, ha indicado que se ha publicado una guía de actuación de las empresas para el regreso a la normalidad y que en las próximas semanas tienen previsto llevar a cabo una campaña de asesoramiento presencial para asesorarles en la adaptación de sus lugares de trabajo y responder a sus dudas.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Virginia Lopo ha afeado al consejero su actuación durante la crisis sanitaria y le ha instado a dimitir porque "tiene que asumir su responsabilidad política por el caos y la falta de gestión en la Comunidad".

La parlamentaria ha dedicado la mayor parte de su intervención a la "nefasta gestión en la tramitación de los ERTEs" echando en falta anuncio sobre el número total de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que se han registrado en la Región y desmintiendo las declaraciones del consejero asegurando que "el 100% de los solicitados se han tramitado por silencio administrativo, eso supone que ustedes no han hecho nada".

A su vez, desde el PSOE, Lopo ha denunciado que el "desbarajuste de cifras" de la Consejería al dar los datos de los ERTE, recordando que cuando se dijo que había más de 20.000 ERTEs solicitados, las primeras semanas de la pandemia, poco después se decía que había 15.700 ERTEs.

"Datos inventados, dimisiones y ceses de personal de confianza, con esto ha demostrado que no servían para su cargo", le ha espetado la socialista que también ha puntualizado que los 231 funcionarios que hasta ahora estaban dedicados a la tramitación de los expedientes de regulación de empleo temporal "están volviendo ahora a sus departamentos. Son funcionarios que no estaban preparados para esa tarea porque pertenecen a otros departamentos".

Desde Podemos, María Marín ha dicho al consejero que "ha tratado de justificar lo injustificable". Le ha recordado que "perdió el mes de marzo completo pidiendo calma", que el 2 de abril "no tenía aún los datos ni sabía cuántos trabajadores habían sido afectados por los ERTE", que el 15 de abril solo se había resuelto el 15% de los expedientes, "y el 17 de abril ante el escándalo de los datos aumenta por fin la plantilla para tramitarlos", a lo que le ha preguntado por qué no se puso desde un principio a 200 trabajadores a trabajar sobre dichos expedientes. "Viene aquí y no parece ni ser consciente ni responsable", ha señalado.

El portavoz de VOX, Juan José Liarte considera que "entre unos y otros abonan las flores del mal, del rencor y del enfrentamiento" A su juicio, "el estiércol del que se nutren los malos brotes de odio es la inestabilidad política y el debate de odio del que nos ha tocado hablar".

Con esta introducción se ha referido al "miedo" que sienten las familias al no saber si van a poder cuidar de los suyos. El diputado de VOX considera que el debate acerca del empleo "es un debate acerca de la libertad, de la protección de empresas, trabajadores y autónomos, que son imprescindibles".

A pesar de que su formación política "no cree" en las ayudas puntuales como forma de hacer política, el diputado de VOX ha recordado que su formación se ha mostrado "dispuesta con abstenciones o votos a favor a hacer lo que en cada caso haya sido preciso para que pudieran adoptarse determinadas medidas". No obstante, ha aludido al "error de contabilidad" de los ERTE y ha pedido al consejero explicaciones sobre qué se va a hacer para que las empresas puedan retomar su actividad.

La diputada del PP, Miriam Guardiola ha aportado datos como que hasta ahora se han registrado en la Región 14.273 ERTEs y ya se han resuelto 14.004. "Si uno de cada cinco afectados dice que no ha cobrado los ERTEs es por culpa del Gobierno de España", ha apuntado la 'popular' dirigiéndose hacia el PSOE. "No han hecho propuestas y están haciendo política desleal, deshonesta y con tono faltón", les ha afeado.

La diputada del PP también ha enumerado las medidas que se han adoptado en la Comunidad para ayudar a las empresas durante la crisis como 125 millones para pymes a través de la línea Préstamo 0, más de 4 millones para autónomos, así como un plan de reactivación y dinamización para el comercio minorista y de proximidad.

Finalmente, el diputado de Ciudadanos, Francisco Álvarez ha apuntado que su grupo es "conciente del buen trabajo" de la Consejería que dirige Miguel Motas y "del enorme esfuerzo que están haciendo, el hecho de que el consejero haya admitido errores en la tramitación de los ERTEs es digno de alabanza".

Álvarez ha señalado que éstas han sido "circunstancias extraordinarias que a todos nos han desbordado", apuntando a que "todas las Comunidades Autónomas están colapsadas, se han tramitado en muy pocos días muchísimos ERTEs", ha justificado.