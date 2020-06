La peor encuesta de la historia. Así se ha calificado el índice de confianza empresarial que hoy ha publicado la Cámara de Comercio de Murcia. Un indice que ha caído cerca del 40 por ciento en el segundo trimestre del año.

Los datos están basados en un sondeo a 200 empresas y lógicamente vienen condicionados por la crisis del COVID-19. El presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, hablaba de una caída brutal.

Unos resultados que traducen, por ejemplo, en un descenso de la cifra de negocio, en las ventas, en el número de puestos de trabajo, en la inversión, en el precio de venta y también en las exportaciones.

En cuanto al futuro inmediato, no lo ven muy halagüeño los encuestados. Consideran que la salida de la crisis va a ser en forma de L prolongada y no de V. Es decir, que será mucho más lenta de lo previsto. En todo caso, condicionan esa mejoría a que los empresarios no tengan incertidumbre, y eso, según López Abad, no parece que vaya en linea con las últimas decisiones del gobierno.

Audio La confianza de los empresarios de la Región se desploma a mínimos históricos por la crisis sanitaria

Los datos, basados en una encuesta a 200 empresas, han sido presentados este lunes por el presidente del órgano cameral, Miguel López Abad, quien ha pedido al Gobierno central "celeridad" para llevar a cabo las medidas comprometidas y acabar con la "inseguridad jurídica" que genera el anuncio de la derogación de la reforma laboral o no saber si se van a flexibilizar los ERTE.

Así, López Abad ha asegurado que, tras varios meses en el que el ICE fue negativo durante 2012 y 2013, la confianza empresarial remontó por la aprobación de la reforma laboral.

La encuesta, que valora los resultados obtenidos durante el primer trimestre y las perspectivas para el segundo, fue realizada durante el mes de abril, por lo que ya incluye los efectos de la crisis sanitaria del Covid-19 y sus repercusiones económicas.

López Abad ha indicado que el ICE ya registró un resultado ligeramente negativo en el primer trimestre del año por la desaceleración económica de 2019, viéndose ahora el "fuerte impacto económico de la pandemia por la obligada paralización de las actividades no esenciales”.

De hecho, la incidencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha sido citada como principal factor que ha limitado la actividad de las empresas en el primer trimestre del año por el 75 por ciento de los encuestados.

Frente a esta situación, los empresarios murcianos reclaman apoyo para que la recuperación se produzca de la forma más rápida posible con el fin de evitar el cierre de empresas y la destrucción de empleo, aunque López Abad ha considerado que no va a haber salida rápida de la crisis en V, sino que será tras una "L prolongada".

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, es "vital" la efectividad "real" de la financiación que asegure la liquidez, flexibilizar las condiciones de los ERTEs según se produzca la vuelta a la actividad, además de no generar "más incertidumbre" anunciando una contrarreforma laboral que resultaría "perjudicial" en el actual contexto.

De este modo, el primer trimestre del año se ha cerrado con una disminución en su cifra de negocio para el 64,1 por ciento de las empresas encuestadas, mientras las perspectivas para el segundo trimestre de 2020 reflejan un descenso en el 47,3 por ciento de los casos.

Los empresarios cifran en términos porcentuales en un descenso medio del 33,6 por ciento el impacto directo que esta situación ha tenido en sus ventas durante el primer trimestre respecto al año anterior, esperando que este perjuicio se eleve hasta el 40,4 por ciento neto en el segundo.

En cuanto al empleo, el 27,4 por ciento neto de los encuestados señala que disminuirá su plantilla de trabajadores en el segundo trimestre. Se trata de unas perspectivas que profundizan el signo negativo que tomaron en el trimestre previo, donde la contratación de nuevos trabajadores disminuyó un 30,3 por ciento.

La Región de Murcia perdió en abril 13.322 afiliados a la Seguridad Social, un 2,3 por ciento, mientras el paro registrado se incrementó en 6.896 personas, la mayor subida de la serie histórica, a los que hay que sumar lo casi 80.000 trabajadores incluidos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

El 28,2 por ciento neto de los empresarios que realizan exportaciones señala haberlas disminuido durante los tres primeros meses del año, ya que en muchos casos las operaciones con países donde el Covid-19 ya estaba presente se habían dificultado o incluso interrumpido.

Así, las exportaciones según la Secretaría de Estado de Comercio con datos disponibles para los tres primeros meses del año suman 2.534,9 millones de euros, un 1 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. Las previsiones para el segundo trimestre indican una continuidad de la contracción hasta el 25,6 por ciento de las empresas exportadoras.

Respecto a la inversión, los encuestados esperan para el segundo trimestre un descenso en el 37,8 por ciento neto, mientras el que se produjo en el primero fue menos pronunciado, un 29,4 ciento.

Finalmente, los precios de venta para el segundo trimestre disminuirán según el 27,6 por ciento neto de las empresas encuestadas, mientras en el anterior trimestre se habían reducido en el 17,5 por ciento neto de los casos.