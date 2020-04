Conesa propone a Miras firmar el plan de reactivación e ir de la mano en las reivindicaciones al Estado

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Diego Conesa, ha tendido la mano al presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, para firmar el plan para la reactivación social y económica de la Región tras la crisis sanitaria, y le ha ofrecido ir de la mano a la hora de reivindicar al Gobierno de España cuestiones como la mutualización de la deuda autonómica originada por la infrafinanciación del Estado.

Durante su intervención en el pleno de la Asamblea en el que López Miras ha informado de la evolución del coronavirus, Conesa ha mostrado su "compromiso" de firmar el plan de reactivación con más de cien medidas que este martes estuvo "a punto" de firmar con el líder del Gobierno murciano, aunque "al final no fue posible". Asimismo, ha mostrado su compromiso a la hora de reivindicar los fondos extraordinarios que serán necesarios procedentes de la Unión Europea para hacer frente a la pandemia y abordar el reto de la reactivación.

Igualmente, se ha comprometido a ir de la mano de López Miras a la hora de solicitar la flexibilización de la ley de estabilidad presupuestaria en materias como la deuda o el déficit autonómico, así como plantear medidas transitorias. En tercer lugar, se ha comprometido a pedir la mutualización de la deuda autonómica provocada por la infrafinanciación con arreglo al informe que emita el Consejo Económico y Social (CES) de la Región al respecto.

"Me comprometo a reclamarlo para salir cuanto antes de la crisis pero con una condición, que lo hagamos juntos", ha señalado Conesa, quien cree que "lo que no es justo es emplear esta crisis para desgastar a cualquier gobierno, incluido el de España; a eso no jugamos, porque tan legítimo es como el de la Región".

A este respecto, ha propuesto a López Miras sentarse a debatir sobre "informes realistas" como el que se solicitó hace tiempo al CES sobre la infrafinanciación autonómica. "Si cumplimos con ese compromiso, yo también me comprometo a seguir hablando con Pedro Sánchez si desde ese espacio de consenso y lealtad defendemos, por encima de todo, los intereses de la Región", ha subrayado.

En este sentido, Conesa ha remarcado que "vivimos en un Estado autonómico, con un Estatuto de Autonomía que nos otorga unas competencias". Por ello, considera que "no puede ser que cada vez que surge un problema miremos al Estado; no podemos lloriquear tanto, sino asumir nuestras competencias", ha aseverado.

"Seré el primero en reclamar lo que nos corresponde al Gobierno de España, siempre lo he hecho, pero hoy te pido que asumas tus responsabilidades y dejes de escudarte en el Gobierno de España para eludir tu responsabilidad", ha transmitido a López Miras.

"MANO TENDIDA"

Conesa ha remarcado que él sigue manteniendo en este momento la situación de mano tendida y colaboración, "porque en momentos excepcionales se requieren también gestos excepcionales". Más que un ejercicio de oposición, considera que el PSOE está desde el estado de alarma "en ejercicio de proposición".

Por eso, ha mostrado su "apoyo total" a las medidas y la gestión sanitaria desplegada tanto por el Gobierno regional como por el central; y ha agradecido la información "diaria y detallada" que se le ha proporcionado desde el 28 de enero. Tan solo ha hecho algunos "matices", como cuando la portavoz del Ejecutivo murciano, Ana Martínez Vidal, manifestaba que el coronavirus "no había llegado a la Región porque no había AVE, en ánimo de criticar al Gobierno central".

También ha considerado que López Miras no tendría que haber esperado a que la oposición preguntara en el parlamento sobre los ERTE, sino que debería haber aportado los datos en la sesión de este miércoles, "porque son muchos los murcianos con ese problema". También ha considerado que la gestión realizada por Martínez Vidal sobre la vinculación con los proveedores chinos a través del INFO, "hubiera sido destacable a finales de enero o febrero, cuando ya había tensiones con el material sanitario, pero no a finales de marzo".

PROPUESTAS DEL PSOE: PLAN PARA REACTIVAR LA REGIÓN

En otro orden de cosas, Conesa ha anunciado una moción para que la Consejería de Educación contrate el servicio del programa 'TeleEduca' con una empresa de mensajería para hacer llegar el material educativo a los alumnos, por "seguridad".

Asimismo, ha insistido en su propuesta de acuerdo para reactivar una Región "justa para todos", pero cree que el liderazgo de esa propuesta le corresponde al Gobierno regional y a López Miras. "El PSOE de la Región lo propone con lealtad y sabiendo de ese liderazgo, aportando todo el trabajo previo actualizado", según Conesa, quien ha vuelto a entregar la copia actualizada con esas 100 medidas a corto, medio y largo plazo.

Por ejemplo, incluye acuerdos para el refuerzo del sistema sanitario, de la red de rescate social para que "nadie se quede atrás" y para reforzar el tejido empresarial y de los trabajadores. Se trata, aañde, del resultado del trabajo de todo el Grupo Parlamentario Socialista tras mantener videoconferencias e incluir centenares de aportaciones de personas y organizaciones.

Asimismo, ha propuesto incorporar la "lealtad y la cooperación con los ayuntamientos, especialmente con la Federación de Municipios y Provincias de la Región (FMRM)" porque "viene el proceso de desescalada y el papel de los municipios va a ser fundamental". Así, ha propuesto que se realicen reuniones semanales entre el Gobierno regional con los responsables que decida la FMRM, y también reuniones entre los consejeros y las comisiones creadas al efecto en la Federación.

Conesa también ha pedido "cautela" en cuanto a los anuncios, como cuando López Miras dice que el Gobierno regional ampliará la Policía Local, porque "en estas circunstacias es importante que anuncie las medidas quien tiene las competencias y quienes las van a pagar".

Ha propuesto también dar la importancia que merece a la Asamblea importante tb darle importancia a la Asamblea y "reconocer los errores hasta la fecha en cuanto al nulo papel que le ha querido dar el Gobierno regional".

A su juicio, la Asamblea debe en los próximos meses controlar y evaluar las medidas frente al COVID-19 y para recuperar el Mar Menor. Por eso, ha propuesto que semanalmente uno de los consejeros explique los pasos dados en marcha, "para que los partidos puedan hacer aportaciones sobre la marcha".

Además, ha propuesto recuperar el pacto que estuvo a punto de firmar este martes con el Gobierno regional, por el que el Ejecutivo se comprometía a "tener en cuenta las medidas propuestas por los partidos y por los agentes económicos y sociales, incluidas las relacionadas con la política fiscal". Además, cree que las medidas "deben ser también acordadas por los sectores afectados".

A su parecer, la Asamblea Regional debe convalidar el plan de reactivación, "como o puede ser de otra forma", y debe de haber un seguimiento para comprobar su grado de ejecución. Por eso, ha propuesto firmar este miércoles una comisión de estudio en la que se defina esta responsabilidad del parlamento autonómico.