La Comunidad reclama al Estado los 104 millones que le "debe" y que desbloquee el préstamo del BEI

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha avanzado que tomará la palabra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este viernes para reclamar, de forma prioritaria, que el Gobierno central "desbloquee" el préstamo de 320 millones de euros preconcedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la recuperación del Mar Menor.

Asimismo, exigirá el cambio del sistema de financiación autonómica y que el Gobierno central entregue a la Región de Murcia los 104 millones que le "debe", 85 de ellos por la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 y otros 18 millones de euros de las entregas a cuenta.

Para ello, Celdrán ha anunciado que tomará la palabra en el turno de ruegos y preguntas, ya que estos temas no están incluidos en el orden del día. "Estoy poco convencido de que me dejen exponer estos temas con la extensión que requiere y creo que no voy a obtener la contestación que requieren todos los murcianos", ha señalado Celdrán.

El consejero ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que, precisamente, ha dado cuenta del inicio del procedimiento para reclamar judicialmente al Ejecutivo central el pago de los más de 85 millones que debe a la Región por la mensualidad del IVA de diciembre de 2017.

En concreto, la Comunidad mandó este miércoles el requerimiento previo al Gobierno central que, tal y como establece la ley, tendrá un mes para responder. En caso de no responder o hacerlo de forma negativa, Celdrán ha avanzado que el Ejecutivo murciano presentará de forma "inmediata" un recurso contencioso-administrativo para defender su "derecho" a recibir esos 85 millones de euros.

Ha criticado que al impago de estos más de 85 millones del IVA de diciembre "se suma el recorte de más de 18 millones de euros de las entregas a cuenta procedentes del Estado respecto a las que se nos comunicaron para la Región en 2018 y que están presupuestadas en el 2019".

Ambos "impagos" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez "causaron y siguen causando graves perjuicios a la Región, con unas importantes tensiones de tesorería y un incremento de déficit y del periodo medio de pago a proveedores".

En concreto, ha criticado que estos 104 millones de euros impagados por parte del Gobierno central "suponen casi 4 décimas de déficit en el Presupuesto de la Comunidad de 2019", y ha recordado que el objetivo que marcaba el Estado para todas las comunidades autónomas de régimen común para ese ejercicio era del 0,1 por ciento.

"No podemos tolerar que el Gobierno central mantenga ahora que esos 2.500 millones de euros que nos deben a las comunidades por el IVA de 2017 ya no existen, porque las deudas públicas no tienen caducidad", ha defendido Celdrán.

REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Ha reprochado que el orden del día del CPFF no se incluyen "ninguno de los puntos demandados por las comunidades", y cree que el Ministerio celebra esta reunión "con la única intención de salvar el paso necesario para poder iniciar el trámite de los Presupuestos Generales del Estado". Así, ha recordado que el Gobierno central llevaba un año y medio sin convocar el CPFF, a pesar de que debe reunirse, al menos, dos veces al año.

"No podemos aceptar más retrasos en la reforma del sistema de financiación", ha aseverado el consejero. A este respecto, ha recordado que la Comunidad de Murcia tenía en 2008 una deuda de apenas 700 millones de euros, la segunda menor cantidad por comunidades, y ha crecido a más de 9.800 millones "tras el cambio del modelo de financiación autonómica que impuso José Luis Rodríguez Zapatero, por imposiciones del tripartito catalán".

En cuanto a la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda plantee en el CPFF una relajación de los objetivos de déficit, Celdrán ha recordado que "debe contar con el visto bueno de la UE y sería solo un desahogo que nos daría algo de cuello a las comunidades pero no resuelve el grave problema de fondo, que es la insuficiencia de recursos".

VUELVE A PEDIR EL PRÉSTAMO DEL BEI

Ha afirmado que el Gobierno regional va a requerir nuevamente al Ministerio de Hacienda "para que autorice el préstamo de 320 millones de euros que el BEI tiene preconcedido a la Región para acometer actuaciones de protección medioambiental en el Mar Menor y reparar daños provocados por la DANA de septiembre.

Ha puntualizado que 200 de estos millones se destinarían a medidas contempladas en el Plan de Vertidos Cero al Mar Menor, en el que el Ministerio recoge las medidas que entiende que debe abordar la Comunidad. A pesar de ello, el Gobierno central "se opone" a autorizar esta operación por la situación de las cuentas de la Región, que "es muy ajustada por la infrafinanciación", lamenta.

Se pregunta a qué se debe "esta dejación de funciones y abandono ante una catástrofe", y defiende que el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "permite que las comunidades puedan acceder a préstamos por desastres naturales sea cual sea la situación de sus cuentas públicas".

"MALAS" PERSPECTIVAS PARA EL MAR MENOR

Todo ello, lamenta, mientras la situación del Mar Menor "no mejora". A pesar de las lluvias de las semanas pasadas, el nivel de clorofila se ha estabilizado y vuelve a situarse muy cerca del valor de principios enero, 1,97 mg/l; mientras que el los parámetros de oxígeno (8,11 mg/l) incluso han mejorado. También se ha recuperado la turbidez y la transparencia, que ha aumentado tres metros.

En cambio, la temperatura ha subido dos grados con respecto a principios de enero, hasta casi los 14ºC, a pesar de que "estamos en invierno", lo que es "preocupante" para el equilibrio ecológico del Mar Menor; y la salinidad "no se recupera, sino que sigue en cifras muy bajas, en 38,5 gr/l cuando se suele situar en 44 o 45 gr/l.

Celdrán ha señalado que la temperatura alta indica más capacidad de activación biológica en el interior del Mar Menor, y la salinidad baja implica menor protección a especies como la nacra que "se está viendo afectada por el parásito que ha infectado en el Mar Menor y que ahora no encuentra una barrera en el Mar Menor".

Los científicos apuntan que los valores bajos de salinidad se deben a la "entrada masiva de agua dulce a través de la rambla del Albujón", que actualmente se eleva a 350 litros por segundo (el 50% del total de agua dulce que entra a la laguna) como consecuencia de un alto nivel freático.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de España es el "único" que tiene competencias para frenar la entrada de agua por la rambla del Albujón, pero "sigue paralizado". Si no se logra frenar esa "sangría", explica que las perspectivas son "muy malas" y "más pronto que tarde volveremos a ver el Mar Menor verde", aunque no se puede decir que vaya a haber otra "sopa verde" de forma inmediata.