La Comunidad entrega los premios 8 de marzo

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha apelado este viernes a la implicación de toda la sociedad "para lograr que la igualdad, que hoy es un derecho, sea ante todo, un hecho", algo que considera "clave para ese futuro mejor y más justo que queremos alcanzar cuanto antes".

López Miras ha hecho estas declaraciones durante el acto de entrega de los 'Premios 8 de marzo', con motivo del Día Internacional de la Mujer, "un acto de libertad y gratitud hacia quienes son ejemplo de compromiso y de superación, y han contribuido a hacer de la nuestra una sociedad que progresa cada día, más avanzada y más justa".

"Mujeres e instituciones que son ejemplo y referente para todos y que hacen mucho más grande a nuestra Región", subraya el presidente, y remarca que "esta es una tierra de libertad que goza de la seguridad de unas leyes que nos hemos dado para garantizar nuestros derechos".

No obstante, ha dicho, "esa igualdad debe ser aún más fuerte que las palabras; debe ser una realidad en la vida cotidiana". Al respecto, resalta la importancia de la educación en igualdad como "base para conseguir una sociedad libre de machismo, en la que no exista ni siquiera ya memoria de la violencia de género o la discriminación hacia la mujer".

Se ha referido a "una educación que comienza en las edades más tempranas, donde niños y niñas no encuentren referentes sexistas, y que llegue también a los programas formativos de las empresas, en las que hombres y mujeres deben optar por igual a cualquier puesto, a un idéntico liderazgo y retribución".

Una igualdad que, según López Miras, "no se entiende sin conciliación real, no solo para las mujeres, sino también para los hombres". Asegura que "la solución no pasa por que las mujeres se reduzcan la jornada, porque eso les impide avanzar hacia puestos de responsabilidad y se ve mermada su vida profesional".

"La solución pasa por políticas reales de conciliación, por implicarnos todos y ser capaces de aprender de mujeres extraordinarias que han abierto las puertas a este presente", ha dicho el presidente en referencia a las galardonadas con los 'Premios 8 de marzo'.

Durante el acto de entrega de los 'Premios 8 de marzo', el presidente de la Comunidad destaca la trayectoria de Sor Alicia Plaza, reconocida como 'Mujer del Año', de la que ha dicho que "es una verdadera luchadora, defensora de la libertad educativa y de la relevancia de la mujer en cualquier ámbito". De ella resaltó también su apoyo a los colectivos más desfavorecidos.

Asimismo, han sido premiadas la directora del Teatro Bernal de El Palmar, Elvira Pineda, vinculada a la cultura, así como el diario La Opinión, por su apuesta "no solo por la participación de la mujer, sino por hacer llegar a toda la sociedad el relevante papel de la misma en cualquier ámbito".

Por otro lado, resulta premiada Araceli Carrasco, presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias de Abarán, defensora de los derechos de la mujer, e impulsora "de un necesario movimiento asociativo". Otro de los galardones ha sido para Nuria Castillo, de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cartagena, desde donde ha ayudado a la creación de empresas por parte de mujeres.

Igualmente, se han concedido dos menciones especiales. Una para el equipo 'Dragon Boat BCS' de piragüismo, "compuesto por mujeres que superaron el cáncer de mama y son ejemplo hoy de superación y esfuerzo", y otra para la boxeadora María del Carmen Romero, que ha contribuido a la visibilidad de la mujer en el mundo del deporte.

En opinión del presidente, "queda mucho camino por recorrer, pero también es cierto que se ha avanzado precisamente gracias a las mujeres que no se conformaron con las limitaciones de tiempos pasados, que creían en sus propias capacidades y que han ido cambiando la sociedad. Mujeres como las que hoy son galardonadas, ejemplo de capacidad, esfuerzo, compromiso y trabajo, y ejemplo de cómo se pueden romper barreras".