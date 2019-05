Comienzan los movimientos para llegar a pactos en el ayuntamiento de Murcia

El candidato a la alcaldía por el PP, José Ballesta, reconoce que ha tenido contactos con alguna formación, pero todavía no son de carácter oficial. Ballesta asegura que se sentará a hablar con todo el mundo, pero con la premisa de haber sido la fuerza más votada en Murcia.

José Ballesta, ha asegurado este martes, dos días después de las elecciones municipales, que "estamos dispuestos a continuar con toda la ilusión" y "con el aval que nos han concedido los murcianos el pasado domingo a un proyecto de Murcia que hemos estado trabajando desde hace tiempo y presentado de manera limpia y honesta, sin ocultar nada". "Llevamos una larga experiencia de negociaciones, diálogo, de concertación y moderación", ha destacado el alcalde en funciones y candidato 'popular' sobre el tema de pactar con otras formaciones políticas para conseguir mayoría en el Consistorio.

Desde el PSOE, su coordinador de campaña, Javier Mármol, ha pedido a ciudadanos que tengan un criterio propio respecto a los 24 años de gobierno del pp en la ciudad de Murcia. Mármol pide a ciudadanos que actúe en consecuencia. En declaraciones a Europa Press, Mármol ha hecho un análisis "muy positivo" de los resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo, porque "el PSOE ha conseguido ganar tres concejales más y ha obtenido mayorías en distintas pedanías, algunas de mucha población, como Puente Tocinos o La Alberca".

Desde Ciudadanos, su candidato Mario Gómez, ha asegurado en COPE, que aunque las negociaciones las lleva Madrid, desde Murcia se informará minuciosamente de todo. Mario Gómez considera un error que Ballesta pretenda gobernar en solitario. "Las condiciones que se han puesto sobre la mesa no son las de 2015, se ha visto que la estrategia no funcionó porque se dejó gobernar a la lista más votada", ha enfatizado el cabeza de lista de la formación naranja en la ciudad de Murcia, para añadir que "el sistema ha permitido que el PP haya estado gobernando durante cuatro años de espaldas a los ciudadanos" y ahora "venimos a entrar en los gobiernos con el fin de solucionar problemas y no poner trabas".

Desde vox, su numero 2 en Murcia, José palma, asegura en cope que están dispuestos a negociar con todas las formaciones políticas.