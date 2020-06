Ciudadanos permitirá la tramitación de dos proposiciones de ley del PSOE con el consenso como condición

Ciudadanos permitirá hoy en la Asamblea Regional con su voto a favor la tramitación de dos proposiciones de ley presentadas por el PSOE. Se trata de la de Tributos Propios y Cedidos y la del Reconocimiento de la condición de Familia Monoparental.

El diputado de Ciudadanos, Juan José Molina, ha asegurado que la única condición que pondrá su partido para la tramitación, será el consenso.

Ciudadanos cree que los murcianos necesitan un impulso a las energías renovables, al autoconsumo, la movilidad sostenible y las deducciones fiscales que se pueden determinar en los tributos propios y cedidos, así como el importante avance social que se plantea en la proposición de ley de familias monoparentales, pero en ambas son necesarias enmiendas importantes y “no aceptaremos ninguna imposición, tendemos de nuevo la mano para que los diferentes grupos políticos de la asamblea se sienten a consensuar medidas y antepongan los intereses de los ciudadanos a los suyos propios, queremos que el espacio de utilidad en el centro se amplíe con el consenso a izquierda y derecha, se lo debemos a los murcianos y a nosotros mismos”, ha indicado Molina.

A Ciudadanos le hubiera gustado llegar a un consenso previo, algo que ha intentado, pero no ha sido posible ante la falta de diálogo demostrada por el PSOE. “No obstante”, ha asegurado Juan José Molina, “creemos en la necesidad de estas dos Leyes, permitiremos su tramitación y trabajaremos para adaptar las propuestas iniciales a las verdaderas necesidades de los sectores implicados mediante el diálogo y el consenso”. Mientras otros se empeñan en escenificar la confrontación con asuntos tan sensible como éstos, desde ciudadanos apostamos por el diálogo y el consenso para mejorar unos importantes textos para el futuro de un sector estratégico para la región y de su sociedad.