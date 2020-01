El cine será el hilo conductor de la Cabalgata de Reyes

“Miles de niños y niñas serán testigo de la llegada de los Reyes Magos de Oriente, en una Cabalgata que rinde homenaje al cine de todos los tiempos y para todas las edades, que hará un recorrido por la historia del séptimo arte”, como ha destacado el alcalde de Murcia, José Ballesta, en el acto de presentación de la misma.

Como el año pasado, la Cabalgata de Reyes de Murcia presenta una temática que la unifica, siendo en esta ocasión el cine el hilo conductor, “pues representa lo que nos espera en Murcia en 2020: un año de cine como Capital Española de la Gastronomía”, señaló José Ballesta.

La mascota de Murcia Capital de la Gastronomía 2020, el caballo de hierro y los carboneros, principales las novedades

Una de las principales novedades del gran desfile es la incorporación de la mascota de Murcia Capital Española de la Gastronomía, que aparecerá después de las Majorettes Twirling de Monteagudo, quienes abrirán el desfile. Este grupo de atletas se alzó en agosto con el título de campeonas del mundo en el Grand Prix celebrada en la ciudad francesa de Limoges.

Además, como en 2020 la gastronomía jugará un papel central en Murcia, en el desfile participarán los carboneros, personajes que se encargarán de repartir carbón dulce. Asimismo, por primera vez, un gran caballo de hierro cabalgará por las calles de la capital murciana, de más de 6 metros de largo, 4,5 metros de alto y 2,5 de ancho.

En la Cabalgata también participará la Federación de Peñas Huertanas, cuya carroza representará el taller de carpintería de San José.

Desde Charles Chaplin hasta Piratas del Caribe

En esta ocasión, entre comparsas, grupos y carrozas, más de 70 elementos participarán en la Cabalgata, que estará protagonizada, entre otros, por ballets de Mary Poppins, Piratas del Caribe, Harry Potter y Charly y la Fábrica de Chocolate.

También se hará referencia a los clásicos, como el cine mudo del maestro Charles Chaplin y los personajes de Charlot. Además, participarán personajes de Star Wars, los superhéroes más famosos, Indiana Jones, habrá una carroza de E.T, otra del Mago de Oz…

Por su parte, el cartel anunciador de la Cabalgata representará una sala de cine con su pantalla y butacas, así como con las figuras de las estatuillas de los Óscar y los Goya. Siguiendo, la temática del desfile, se repartirán más de 5.000 bolsitas de tostones.

Las carrozas, de 12 metros de largo, se han fabricado de forma exclusiva para el desfile.

Cada Rey desfilará acompañado de su heraldo y un ballet

Como el año pasado, los Reyes Magos contarán con un heraldo, quienes los antecederán en el desfile y se encargarán de contar a las familias que disfruten de la Cabalgata la historia de Sus Majestades de Oriente.

En esta ocasión, los representantes son José Ignacio Sánchez Ballesta, presidente del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías, que será el Rey Melchor; el chef Pablo González-Conejero, cocinero de La Cabaña, donde ha revalidado sus dos Estrellas Michelin, quien representará al Rey Gaspar; y el cantante Vicente Alberto Sopale, conocido artísticamente como Vince, ganador del CreaMurcia 2017 en la modalidad de Otras Tendencias –reconocimiento que logró por su rap–, que será el Rey Baltasar.

Asimismo, cada Rey tendrá su propio ballet. En la cabalgata también participarán la Estrella de Navidad, que será representada por Candela Sánchez, Reina Infantil de la Huerta 2019, así como al Paje de Honor, que será la Abanderada Infantil de Moros y Cristianos 2019, Rocío González.

Los tres ejes del desfile

En concreto, la Cabalgata está dividida en tres partes. La primera corresponde a la temática elegida, en esta ocasión el cine. En la segunda, participarán las asociaciones, colectivos y empresas que han colaborado y han querido participar en el evento, conservando el espíritu del hilo conductor elegido. Por último, la tercera parte corresponderá al Boato de los Reyes Magos.

El itinerario comenzará en la avenida San Juan de la Cruz y recorrerá las calles Mozart, Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, plaza Camachos, plaza Martínez Tornel, Gran vía Salzillo y la Avenida de la Constitución. A su término, los Reyes se dirigirán al Belén municipal, donde realizarán una ofrenda simbólica, con la actuación de las secciones infantil y juvenil del Orfeón murciano Fernández Caballero.

Dispositivo especial de seguridad

Con motivo de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, se desplegará un dispositivo especial de seguridad de Policía Local, desde las 18 horas hasta que finalice el evento. Para el normal desarrollo del servicio se dispondrá de un total de 100 Policías y 22 voluntarios de Protección Civil.

En lo referente al tráfico, se tomarán las siguientes medidas:

-Pza. Circular: El tráfico procedente de Avda. de Primo de Rivera hacia Ronda de Levante, se invertirá el sentido inverso a la circulación.

-C/ Cartagena: Para los residentes de la zona se habilitará salida por C/ Gracia hacia C/ Floridablanca.

-Se prohíbe la circulación de vehículos de más de 3.500 Kg., desde las 10.00 horas hasta las 23.00 horas en las siguientes calles del casco urbano: Avda. Ciclista Mariano Rojas, Avda. Miguel de Cervantes, Avda. de los Pinos, Almirante Loaysa, Reino de Valencia, Reino de Murcia, Avda. Miguel Indurain, Avda. de los Dolores, Ronda Sur, salidas 140 A. y B., salidas 141, 142 y 143, salidas 144 A. y B. Quedarán exceptuados de esta prohibición los vehículos destinados al transporte público de viajeros.

-En la avda. San Juan de la Cruz (tramo afectado) y c/ Mózart se prohibirá la circulación a partir de las 15:00 horas.

Por otra parte, como en años anteriores, se establecerán salidas de emergencias y zonas de paso en Avda. San Juan de la Cruz con Avda. Pío Baroja, C/ Torre de Romo con C/ Princesa, C/ Sacerdotes Hermanos Cerón con Plaza González Conde, Alameda de Colón con C/ Hernández del Águila, Plaza Martínez Tornel con Avda. Tte. Flomesta y Plano de San Francisco, Avda. Gran Vía Salzillo con C/ Santa Catalina dirección San Bartolomé, Avda. Gran Vía Salzillo con C/ Maestro Alonso, Avda. Gran Vía Salzillo a C/ Acisclo Díaz, Plaza Fuensanta con Avda. Jaime I y Jerónimo de Roda.

También se celebran durante el fin de semana 4, 5 y 6 de enero, 25 cabalgatas o desfiles de Reyes Magos en barrios y pedanías del municipio de Murcia, precisando para la seguridad de las mismas 105 funcionarios.