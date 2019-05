Cientos de murcianos acompañan hoy a la Fuensanta hasta el Santuario

La patrona de Murcia retorna al santuario acompañada por cientos de fieles, entre los que se encuentra el obispo auxiliar Sebastián Chico. Este año ha cambiado el itinerario por las obras del soterramiento.

Las campanas de la catedral de Murcia repicaban antes de las 7 de esta mañana antes de la misa de despedida de la Morenica. Una vez pasadas la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, la patrona regresa a su santuario una semana después de lo habitual, toda vez que la Fuensanta ha permanecido en la Catedral para presidir la ordenación episcopal de Sebastián Chico como obispo auxiliar de la Diocesis de Cartagena.

En declaraciones a COPE, monseñor Chico ha asegurado que no despide a la Virgen sino que la acompaña . “Por eso -ha dicho- me he sentido con el deseo y el deber de acompañarla hasta el santuario siempre que Dios quiera y me deje mi cuerpo”.

Por su parte, el alcalde de Murcia José Ballesta ha hecho un paréntesis en la campaña electoral para estar hoy desde primera hora con la patrona. Según Ballesta, “hay cosas en la vida que son más importantes que las demás, y una es esta”.

El primer edil ha supervisado todas las medidas de seguridad y desviaciones llevadas a cabo por la Policía Local ya que hoy ha cambiado el itinerario habitual con motivo del cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor. En esta ocasión el cortejo se ha desviado a la izquierda en Torre de Romo hacia la calle Pintor Almela Costa, cruzar las vías por el puente de Ronda Sur y llegar hasta el barrio del Progreso para enfilar ya la subida hacia el santuario.