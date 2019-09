Cerrados los accesos del tramo urbano del río

El dispositivo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de Murcia con motivo del aviso nivel rojo ha continuado trabajando toda la mañana para minimizar las incidencias producidas por las lluvias.

La Policía Local ha cerrado los accesos al tramo urbano al río ya que la Confederación Hidrográfica del Segura ha informado al Ayuntamiento de la apertura de compuertas lo que supondrá una crecida del río. Además, se recomienda a los vecinos de pedanías que se mantengan alejados de las márgenes del río y sean prudentes.

Según los pluviómetros, donde más cantidad de agua se ha recogido esta mañana ha sido en El Raal con 65 litros por metro cuadrado, seguido por Nueva Condomina (53) y Los Ramos (42).

Así, los servicios más relevantes realizados durante la mañana han sido los siguientes:

- Asistencia a un conductor atrapado en el túnel de Beniaján por no respetar la señal de cortado al tráfico

- Bomberos sofocan un incendio en un poste eléctrico en Era Alta

- Retirada de agua en el paso peatonal en la calle Senda de Enmedio

- Caída de cornisa en Rincón de Beniscornia

Actualmente las vías cortadas al tráfico son las siguientes:

Rambla del Albujón altura de los Conesas (Lobosillo)

Carretera de los Segarras Nuevos en Avileses.

Camino Torre Abellán (Avileses)

Rambla de Carmen (Cabezo de Torres)

Rambla del Rincón del Gallego, Torreagüera

Bajada del Terra Natura (Espinardo)

Rambla de Churra

Avda. Alto de Atalayas ( Cabezo de Torres)

Senda de Granada con Ctra. De Churra

C/ Río Madera con Ctra. Churra.

Entrada a Joven Futura por C/ Mayor de Espinardo

Entrada al Puntal por Avda. Juan Carlos I

Rambla El Garruchal confluencia carril de los Márquez

Cruce de Peñalver, Espinardo

Ciudad de Aranjuez con Camino Viejo de Monteagudo

Rambla de Espinardo

C/ Mayor de Espinardo

Avda. Reino de Murcia

Avda. Juan de Borbón hacia Murcia desde la Costera Norte.

Rambla Salada, Javalí Viejo

Rambla Camino Mundo Nuevo con acequia Caracol, en Monteagudo.

Ctra. De Madrid dirección campus universitario

Costera Norte de Montepinar hacia Cabezo de Torres.

Dispositivo municipal

Hay que recordar que el Ayuntamiento ha desplegado a la totalidad de efectivos y servicios municipales en un dispositivo integrado por más de 1.000 efectivos coordinados entre Bomberos de Murcia, Policía Local, Protección Civil, Aguas de Murcia, el servicio de alumbrado, limpieza, urbanismo, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS), así como parques y jardines.

El momento más crítico se vivirá entre la 1 y las 2 de la madrugada del jueves al viernes, según las predicciones de la AEMET, cuando se registrarán 67l/m2.

El Ayuntamiento recomienda que mientras permanezca activada la alerta no utilizar vehículos particulares, no atravesar las ramblas o calles con agua, respetar los puntos cortados y no estacionar vehículos en zonas inundables

El Ayuntamiento de Murcia ha habilitado plazas en residencias para personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad "y de manera excepcional el pabellón Cagigal, garantizando un refugio seguro ante cualquier situación de riesgo".

Con motivo de la Feria, se han suspendido o aplazado los actos y eventos al aire libre mientras se prolongue la alerta roja.

Ya se han cerrado los accesos al río -escaleras, rampas -, los parques con riesgo de caída de ramas y las clases permanecen suspendidas en los centros educativos de infantil, primaria, secundaria y las dos Universidades. También se han cerrado las escuelas infantiles y los centros de estancias diurnas y de conciliación.

El Ayuntamiento también ha dado un aviso específico para evitar el estacionamiento en ramblas y calles de riesgo. "Prácticamente la totalidad de la plantilla de la Policía Total se encuentra en activo, ya que los agentes que se encontraban librando han decidido incorporarse de manera voluntaria", subrayó José Ballesta, quien añadió "que la Policía Local informará minuto a minuto sobre los cortes de calles o zonas de riesgo a través de su Twitter (@MurciaPolicia).

El servicio de Protección Civil y los Grupos Operativos de Voluntarios de Murcia y Pedanías se encuentran en alerta, localizados y con seguimiento del fenómeno meteorológico, según AEMET. El operativo lo conforman un total de 24 voluntarios, de los cuales 12 serán para pedanías y 12 para la ciudad.

En cuanto a los bomberos, serán un total de 55 los que están de guardia tras la activación de la alerta por fuertes lluvias. Se encargarán de drenar el agua, apagar incendios en tendidos eléctricos y desaguar bajos inundados, así como del rescate personas y conductores atrapados en zonas inundadas, en el caso de que sea necesario.

El equipo de trabajo que tendrá Aguas de Murcia para afrontar las posibles incidencias que surjan derivadas de las precipitaciones previstas será de un total de 98 personas. Contará además con un despliegue de medios especiales a disposición de la emergencia, como vehículos especializados, camiones eléctricos, grupos electrógenos de diferentes potencias y grupo de bombeo portátil para achiques, entre otros.

El servicio de mantenimiento de Alumbrado Público estará reforzando con la actuación de 4 equipos de trabajo dotados con camión con plataforma elevadora, camión grúa y asistencia de 1 encargado.

Por su parte, Parques y Jardines ha llevado a cabo la revisión de sus imbornales en las más de mil zonas verdes del municipio de Murcia. Para este dispositivo especial contará con 70 trabajadores, entre los municipales y los de la concesionaria STV, además también de vehículos especializados.

El servicio de Tráfico lleva a cabo un seguimiento desde la sala de Tráfico dando las instrucciones oportunas a los agentes de la Policía Local sobre posibles problemas que puedan alterar el ritmo de los conductores.

También el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) estará en alerta para atender las necesidades básicas de las personas que lo precisen, para quienes se han habilitado plazas en residencias, como se ha señalado antes.

El Servicio de Limpieza Viaria ha modificado su programa de trabajo activando el personal para el episodio de fuertes lluvias. Así, se encargarán de la limpieza durante estos días aproximadamente 70 personas, así como 42 para pedanías. A este personal hay que añadir la maquinaria y medios extraordinarios si la circunstancia lo requiere. En total, el Servicio de Limpieza dispone para limpieza y arrastres 277 peones, 19 conductores y 104 peones especialistas.