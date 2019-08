Castejón asegura que la estabilidad del Ayuntamiento no corre peligro

Vestida de rojo y acompañada por los cinco concejales expulsados ayer del PSOE, ha comparecido hoy Ana Belén Castejón. La alcaldesa de Cartagena se ha mostrado dolida por la decisión de la directiva nacional que considera "una injusticia". Del mismo modo ha confirmado que no tienen tiempo pera la pena o la queja y citando al fundador del partido ha anunciado que el pacto de gobierno sigue adelante y que ellos están más fuertes que nunca. Reconoce Castejón que el error que cometió fue "no comentar el pacto con el partido a nivel regional y nacional, pero no fue un capricho. Fue por la necesidad que tenía Cartagena y para ello vamos a seguir trabajando con toda la ilusión".

La alcaldesa ha mostrado su respeto a otros pactos que se han aprobado igual que las decisiones nacionales. "Entiendo que Pedro Sánchez pida la abstención del PP por el bien de desbloquear la situación. Cartagena también necesitaba este pacto". Tienen diez días por delante para recurrir la decisión. "Vamos a recurrir y los vamos a hacer con los mejores y hasta el final porque es una injusticia lo que se ha hecho con nosotros".

De hecho, ha señalado la promesa incumplida de Diego Conesa. "Nuestro secretario general nos pidió que anunciáramos que dejábamos los cargos en el partido y lo hicimos y que yo dijera que no me presentaría a la reelección y lo hice. Nos dijo que haciendo eso el expediente quedaría en una sanción y nunca con la expulsión. No ha cumplido", explicaba la máxima responsable del gobierno municipal. No se plantea un futuro fuera del partido dentro de cuatro años, porque espera que los recursos den sus frutos y seguir perteneciendo al PSOE en el que militaba desde hace 20 años".

Noelia Arroyo considera que la estabilidad en Cartagena está asegurada

Tras la expulsión de Ana Belén y los cinco concejales del PSOE, los miembros del pacto del gobierno municipal apuestan por la tranquilidad. La vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha insistido esta mañana en la solidez del pacto que ha permitido establecer en Cartagena un Gobierno en mayoría y ha confirmado que la estabilidad está garantizada gracias a que existe un compromiso personal con Cartagena de los 15 concejales del Gobierno. “Este pacto es sólido, porque es un compromiso personal con Cartagena de los 15 miembros del Gobierno. Cartagena necesitaba estabilidad y nosotros firmamos un acuerdo que está por encima de cualquier sigla y por delante de los intereses de los partidos. El Gobierno está trabajando y seguirá trabajando durante cuatro años para desarrollar un acuerdo programático común”, ha indicado Arroyo.

Ha recordado que el pacto que gobierna Cartagena fue "la respuesta a la situación de inestabilidad que derivó de las elecciones municipales, de las que salió un ayuntamiento fragmentado en seis fuerzas políticas y sin ninguna mayoría que garantizase un gobierno estable. La fuerza que sacó un concejal más que el PP, MC, declaró desde el primer momento su rechazo al diálogo político y condenaba a Cartagena a cuatro años de aislamiento".

La vicealcaldesa ha insistido en que “cuando no hay mayorías, los ciudadanos piden a los partidos generosidad y valentía, que se pongan de acuerdo para defender los intereses generales y eso es lo que se ha hecho en Cartagena. El Pacto por Cartagena demuestra que se pueden lograr grandes acuerdos si hay voluntad política”.