Casi 15.000 alumnos de Primaria participan en la campaña de concienciación ‘Murcia ciudad sostenible’

Casi 15.000 alumnos de Educación Primaria de los centros escolares del municipio de Murcia han participado durante el pasado curso en la campaña de concienciación ‘Murcia ciudad sostenible', que anualmente desarrolla la Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud, que dirige Rebeca Pérez, junto a Ferrovial Servicios.

155 centros escolares han participado en esta iniciativa, con el objetivo de fomentar entre los escolares las pautas de una correcta higiene urbana, así como el fomento de la práctica de una gestión más sostenible de nuestros residuos.

Las charlas han llegado a 5.142 alumnos de 4º curso, 5.098 de 5º curso de educación primaria. La visita al centro de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa recibió a 4.453 alumnos de 108 colegios. Esta instalación ha sido visitada también durante este periodo por más de 1.000 personas pertenecientes a diferentes colectivos.

Las actividades realizadas tanto dentro y fuera de las aulas siguen dos líneas de trabajo: la limpieza y los residuos.

Así, en materia de limpieza se da conocer tanto en los centros escolares como en las actividades realizadas con el público en general, información sobre la ordenanza y consejos sencillos para cumplirla, que mejoran visiblemente la ciudad como recoger excrementos de las mascotas, depositar los chicles en las papeleras, o no tirar envoltorios al suelo..

En cuanto a residuos se introduce al alumnado y público asistente a la Economía Circular con el lema ‘Convierte en recursos tus residuos'. Completando las tres erres de los residuos Reducir, Reutilizar Y Reciclar, con otras nuevas erres que se añaden a su formación como Repensar, (piensa antes de comprar), Rechazar (productos con exceso de embalajes, utilización indebida de plástico de usar y tirar, consumo responsable, etc), y Reparar (arregla antes de tirar y volver a comprar), etc. La importancia de la utilización del Ecopunto móvil para los residuos especiales del hogar (pilas, aceites, pequeñas eñelctronica, etc) forma también parte importante de esta actividad.

Tanto por parte del Ayuntamiento de Murcia como por Ferrovial Servicios se sigue apostando por actividades dirigidas a los más jóvenes, los adultos del mañana, para enseñarles a cuidar y respetar el medio ambiente que les convertirá en personas conscientes en la práctica de un uso razonable de los recursos naturales y a mejorar su calidad de vida para un futuro más sostenible.

Los buenos hábitos "son sencillos y conseguimos grandes mejoras ambientales. Con todas estas acciones se trata de concienciar a la ciudadanía de lo importante que es reciclar porque generamos menos basura, evitamos la extracción de nuevos recursos naturales, nuestros residuos se vuelven a convertir en materia prima y en nuevos productos, disminuimos la contaminación del aire y del agua, disfrutamos de unas calles y un entorno limpio, ahorramos energía y agua generamos bienestar y buena imagen a los que aquí vivimos y a los visitantes y nos sentimos mejor", ha indicado Rebeca Pérez.

Según los resultados de la última encuesta de percepción sobre el Servicio Municipal de Limpieza y Recogida de Basura realizada el pasado mes de abril, en relación a la educación ambiental Educación ambiental un 90,5% de los encuestados cree que ayuda a mejorar el municipio o el medioambiente y un 93,9% percibe que las campañas de concienciación son útiles.

"Las actividades de educación y difusión medioambiental cada vez son más necesarias para concienciar desde pequeños sobre la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente para la supervivencia del ser humano. Educar en un consumo responsable, la reutilización y la necesidad de hacer una separación adecuada de los residuos generados", explica la concejala.

Junto a estas actividades se sumaron este curso escolar la participación de 11.485 alumnos en el concurso de dibujo de Navidad, de los cuales se eligieron 12 dibujos con mensajes relativos al reciclaje de nuestros residuos. La entrega de premios congregó en La Glorieta a más de 400 niños que realizaron talleres convirtiendo residuos en recursos.

Acompañados por la ecoelfa Lily que dirigió estas actividades y se quedó durante las vacaciones navideñas para seguir realizando diferentes talleres participando tanto pequeños como adultos y familias que tuvieron a bien acercarse a los mismos, en torno a 1.200 personas.

Los talleres de ‘Murcia, Parque y Acción' al que acudieron unos 10.000 murcianos, trabajaron entre otros aspectos, la limpieza, los residuos y responsabilidad social ambiental, a través de talleres de reciclaje (ropa, esparto, libretas, ganchillo), upcycling, adiestramiento canino y el espectáculo musical "Drilo y Lily enseñas a reciclar", que en sus 46 representaciones en diferentes entornos de la ciudad y pedanías reunió a más de 2.500 vecinos dispuestos a aprender a través de este espectáculo didáctico y divertido.

En los talleres realizados en la plaza del Cardenal Belluga por el Día Mundial del Reciclaje sobre reciclaje y reutilización participaron más de 250 personas a los que hay que los miles de vecinos que presenciaron la Danza Vertical sobre el edificio Moneo organizado con el mismo motivo.

Así, la concienciación hacia los niños y jóvenes del municipio no solo se queda en las escuelas, sino que toda la ciudad se convierte en una gran aula, para disfrutar de actividades encaminadas a informar y formar sobre la importancia de una ciudad limpia y una correcta gestión de nuestros residuos.