La campaña frente a la gripe comienza el lunes en la Región

La gripe es una enfermedad infecciosa muy contagiosa. Constituye un grave problema de salud cuyos síntomas son la fiebre alta, malestar general, estornudos, escalofríos y dolor muscular, entre otros.

De forma habitual suele durar de 5 a 7 días aunque algunos de los síntomas suelen durar entre dos y tres semanas. Se estima que la gripe causa en España más de 1.000 muertes al año, aunque algunos años esta cifra alcanza las 4.000 defunciones.

Las personas que presentan mayor riesgo de complicaciones son las personas mayores de 60 años, embarazadas y mujeres en el postparto inmediato (4 semanas), niños de edades comprendidas entre 6 meses y los 2 años que nacieron antes de las 32 semanas de gestación, personas con patologías crónicas, y este año como novedad, también forman parte de estos grupos de riesgo el personal docente, ya que los niños son uno de los principales motores de infección de la gripe.

Este año, la vacuna tiene una nueva composición y estará disponible en todos los centros de salud, a partir del lunes 28 de octubre. Sólo hay que pedir cita en el centro habitual y de forma gratuíta se podrán vacunar todas las personas que lo deseen.

En COPE Más Murcia, el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente daba más detalles sobre esta Campaña de Vacunación de la Gripe.

Audio

La campaña comienza el lunes

La campaña de vacunación frente a la gripe comenzará el próximo lunes, 28 de octubre, en la Región de Murcia con el fin de inmunizar a las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones en caso de padecerla y a las que pueden transmitir la enfermedad a otras que tienen un alto riesgo de complicaciones. Este año la Consejería de Salud se ha marcado como objetivo alcanzar una cobertura de vacunación del 65 por ciento en mayores de 64 años y del 40 por ciento en personal sanitario.

El consejero Manuel Villegas presentó hoy los detalles de la campaña contra la gripe para la que el Gobierno regional ha habilitado 261 puntos de vacunación y adquirido 240.000 dosis de vacuna antigripal. La finalidad es proteger a la población especialmente vulnerable, como las personas de 60 años o más, embarazadas y enfermos crónicos o con patologías previas.

Además, este año la campaña prestará especial atención a los profesionales sanitarios y docentes, por su mayor riesgo de contagio y potencial transmisión a personas de alto riesgo. Como novedad, el programa de vacunaciones incluye dentro de los grupos de alto riesgo a los niños prematuros (nacidos antes de las 32 semanas de gestación) con edades comprendidas entre los 6 meses y los 2 años.

La vacunación está recomendada también entre los trabajadores de servicios esenciales como bomberos y cuerpos de seguridad, así como aquellos expuestos directamente al contacto con aves o a cerdos, con la finalidad de reducir la oportunidad de una co-infección de virus humano y aviar.

Villegas destacó que la gripe y las infecciones por neumococo “son las patologías que mayor enfermedad y mortalidad causan de entre todas las que se pueden prevenir mediante vacunación”. También explicó que “la vacuna es la medida preventiva de mayor eficacia para evitar la enfermedad” y que “los antibióticos no son efectivos frente a la gripe, ya que se trata de una enfermedad viral”.

Por su parte, las personas mayores de 60 años que se incorporan a la vacunación antigripal deben protegerse frente al neumococo, si no lo han hecho con anterioridad, mientras que los mayores de 65 que recibieron la antineumocócica en la temporada 2012-2013 deben recibir este año una dosis de recuerdo única y última. Para ello Salud ha adquirido otras 20.000 dosis de vacunas frente al neumococo, que se administrarán coincidiendo con la antigripal para mejorar las coberturas de vacunación antineumocócica.

Prevención y sintomatología

Asimismo, el titular de Salud recomendó adoptar medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, especialmente después de haber tosido o estornudado, ya que la gripe se contagia de persona a persona principalmente por las gotitas de saliva o por secreciones emitidas por la tos o el estornudo.

La sintomatología de la gripe es variable y puede confundirse con infecciones de las vías respiratorias. El período de incubación es de uno o dos días y los principales síntomas son malestar general, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, fiebre y tos.

Entre las actividades de captación previstas para este año, se realizará un envío de cartas personalizadas a las más 16.000 personas que cumplen 60 años y SMS a móviles a las personas mayores de 60.

El coste total de esta Campaña de Vacunación Antigripal y Antineumocócica ha sido de 1.149.000 euros, 211.000 más que la anterior.

Se estima que durante la temporada pasada se registraron en la Región un total de 20.356 casos de gripe, lo que supuso una disminución del 50 por ciento respecto a los 40.632 casos de la anterior.

En la temporada 2018/2019 se vacunaron 200.969 personas, 32.014 más que la temporada anterior, con un incremento del 18,9 por ciento. El 98,46 por ciento de las personas vacunadas pertenecían a alguno de grupos preferentes de población establecidos en la campaña.

La cobertura de vacunación en mayores de 64 años fue del 53 por ciento, lo que representó un aumento del 8,5 con respecto a la temporada anterior.

‘A mí no me la pegan’

También se ha dado a conocer la campaña de comunicación para promover la vacunación. Bajo el lema ‘A mí no me la pegan’, cuenta con los mismos protagonistas y sigue la misma temática de la desarrollada el año pasado, ideada también por Krealia Comunicación. El lema entonces fue ‘Que no te la peguen’ y la campaña obtuvo el premio en la categoría mejor uso del mensaje en creatividad social publicitaria del Festival Internacional de Publicidad Social, 'Publifestival'.