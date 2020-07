Bienvenida a la Cultura con un programa alternativo a la cancelación de los festivales de verano

El Ayuntamiento de San Javier programa este verano 'Welcome to the Culture', que acoge cerca de 50 actividades con artes escénicas, charlas audiovisuales con personalidades vinculadas a la cultura en San Javier, cine, artesanía, recuperación de patrimonio y la inauguración del Museo Tiflológico.

El concejal de Cultura, David Martínez, acompañado por la primer teniente de alcalde, María Dolores Ruiz, han presentado el programa con el que el auditorio del Parque Almansa volverá a abrir sus puertas aunque con estrictas medidas de seguridad y una importante reducción de aforo que limitará la entrada a 250 personas como máximo para salvaguardar la distancia social establecida durante la pandemia y poder ofrecer las máximas garantías sanitarias al público asistente.

El auditorio abrirá con un estreno en la Región de Murcia, el espectáculo 'Áureo' de 'Uparte Circo' el 7 de agosto; Alquibla Teatro no podía faltar a su cita veraniega con San Javier donde estarán en 15 de agosto con 'Los Caciques', de Carlos Arniches; mientras que la apuesta por las compañías y los artistas regionales y locales contará con Nacho Vilar Producciones que presentará '¿Otro Quijote +?', el 21 de agosto, y la cantante local Dora Helena y su Tributo a Tina Turner el 29 de agosto, espectáculo financiado al 75 por ciento por el programa 'Noches al raso' de la Consejería de Cultura y Educación de la CARM.

Además, los artistas locales 'Trío A Piacere' presentará un repertorio operístico los días 13 y 14 de agosto en el centro cultural 'Príncipe de Asturias', de Santiago de la Ribera.

VÍA AUDIOVISUAL

La programación apuesta por la vía audiovisual , que no precisa distancia social, con charlas y conversaciones que se emitirán los domingos a las 21h en las redes sociales municipales con artistas relacionados con la cultura en San Javier, como Sole Jiménez y Santiago Campillo(19 de julio), el pintor Nicolás de Maya (2 agosto),el que fuera director del Festival de Teatro de San Javier, César Oliva (16 agosto), y el escultor Juan Quirós (30 agosto).

De igual forma, la biblioteca de San Javier acogerá un ciclo de cine con sesiones gratuitas todos los martes hasta el 1 de septiembre con títulos destacados del cine español de los últimos años como 'La trinchera infinita', 'Madre' o 'La hija del ladrón', entre otras. La oferta incluye mercados de artesanía murciana y de Arte-Sano que se podrán visitar los domingos en la explanada Barnuevo, de Santiago de la Ribera.

Una de los platos fuertes de este verano marcado por la pandemia será la inauguración del Museo Tiflológico al aire libre que se podrá ver a lo largo del paseo Colón y que forma parte del proyecto 'San Javier, Ciudad del Aire' con el que se quiere potenciar la identidad del municipio a través de su relación con la aviación.

El Museo que se inaugurará el próximo 24 de julio exhibirá maquetas que reproducen aviones míticos que han sobrevolado los cielos del Mar Menor desde la apertura de la AGA, con información detallada de cada uno de ellos a la que se accede a través de una aplicación móvil.

Las actividades serán gratuitas excepto las de recintos cerrado en el auditorio y centro cultural 'Príncipe de Asturias', con entradas únicas a 10 euros que se pondrán a la venta a partir del 31 de julio en la Oficina de Festivales y a través de 'www.festivalesanjavier.sanjavier.com'.