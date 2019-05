“Azul en Acción” ha presentado su nueva campaña de apoyo a la mujer

Las concejalas de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo y de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, Conchita Ruiz y Lola Sánchez, respectivamente, y el presidente de Azul En Acción, Jesús Franco, han presentado este lunes los resultados de dicho programa, en el que se ha conseguido la alfabetización de 50 mujeres y dotar de material escolar a 600 niños de comunidades rurales de Marruecos. En estas zonas del Alto Atlas y sur del país las mujeres tienen grandes problemas para desarrollarse y alcanzar una integración social como correspondería al importante papel que ejercen.

Esta ONG cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia. Desde hace más de diez años trabaja con colectivos de mujeres en estas zonas. Desarrolla proyectos basados en la alfabetización y la formación.

ese a ser el pilar fundamental en la familia, soportar la responsabilidad del hogar, el cuidado de los hijos y el trabajo agrícola y ganadero que sustenta sus economías, no obtienen el reconocimiento e integración en la sociedad y quedan relegadas a un segundo plano frente al hombre. Es por este motivo por el que Azul en Acción, con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia, lleva trabajando con colectivos de mujeres en estas zonas desde hace más de 10 años, desarrollando iniciativas y proyectos basados en la alfabetización, formación ocupacional, apoyo a iniciativas emprendedoras, fomentando el asociacionismo y valorizando los recursos locales, principalmente basados en la artesanía, con el objetivo de empoderar a la mujer, no solo socialmente, sino también en el ámbito familiar. Este año, la ONG ha continuado con el programa de alfabetización con un grupo de más de 50 mujeres que, tras su participación, ya son capaces de leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas. Además, se han realizado acciones formativas e informativas sobre primeros auxilios y enfermedades ginecológicas y se les ha dado soporte para la edición de un libro de recetas que ellas mismas han confeccionado y que comercializarán en las asociaciones locales. También se ha financiado la puesta en marcha de un local donde las mujeres pueden comercializar productos artesanales que ellas mismas realizan y así obtener ingresos. Este año 2019 han participado en las actividades promovidas por Azul en Acción, más de 70 mujeres de diferentes edades, desde los 16 hasta los 70 años. En cuanto a los niños de estas comunidades, tienen serias dificultades para escolarizarse y los índices de absentismo escolar son abrumadores, debido a que tienen que realizar trabajos como acarrear agua, recolectar, pastorear y no tienen acceso a cosas tan básicas para el aprendizaje como libretas, lápices, sacapuntas, gomas, y otras tan necesarias como calzado y ropa. Azul en Acción suministra a la población infantil material escolar, ropa y calzado, y realiza programas preventivos basados en la concienciación de las familias de la necesidad de que las niñas y niños acudan a las escuelas. En 2019 Azul en Acción, ha dotado de material escolar a más de 600 niños, dejando también material de uso colectivo a 12 colegios, y ha donado ropa y calzado a una gran cantidad de menores y adolescentes. Por otra parte, la pasada semana, la ONG Azul en Acción, ha cerrado acuerdos con el Ministerio de la Salud de Senegal y el Hospital Departamental de Mbour (Senegal) para llevar a cabo el próximo mes de octubre una nueva campaña asistencial en oftalmología u óptica a la población más vulnerable de la región de Thies, en el marco de un programa global que esta ong en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad y otras entidades públicas y privadas, viene desarrollando desde el año 2007 en países con bajo índice de desarrollo. En esta campaña de 2019 está previsto atender a más de 3.500 personas con problemas oculares, realizar 380 cirugías de patologías como la catarata o el glaucoma que provocan cegueras invalidantes, realizar más de 1.000 graduaciones de visión y donar gafas correctoras, sobre todo a la población infantil. Además, está previsto continuar con la formación de profesionales locales en técnicas de consulta y cirugía ocular y como novedad para este año se pondrá en marcha un programa de formación y capacitación de agentes clave para intervenir en la prevención de patologías oculares. En este proyecto, el colectivo de la mujer resulta especialmente favorecido dado que su planificación incluye un fuerte componente de género en los criterios y protocolos de selección de la población beneficiaria.