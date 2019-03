La Asamblea Regional aprueba la modificación de la Ley de Hacienda para agilizar la llegada del AVE

El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este viernes por unanimidad la modificación del artículo 37 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, presentada de manera conjunta por PSOE, Podemos y Ciudadanos, para agilizar la llegada del AVE soterrado a Murcia.

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha manifestado que esta modificación "es una medida que pretende dar seguridad y garantizar el cumplimiento del convenio entre ADIF, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia, para que se acometan las obras del soterramiento en los plazos previstos y cumplir los compromisos con los vecinos de Murcia".

Martínez Baños ha manifestado "que para evitar riesgos" es mejor modificar la Ley de Hacienda porque es una salvaguarda en caso de que no se cumpla el aval del Gobierno regional. "El Ejecutivo de López Miras no ha actuado en este tema con la lealtad necesaria y ha estado engañando a la ciudadanía, por eso hay que asegurar que no habrá más problemas".

En este sentido, el parlamentario socialista ha subrayado que las afirmaciones realizadas por el consejero de Hacienda en la Asamblea no son ciertas, cuando se refiere a que ADIF ha aceptado el aval. En realidad, lo que dice ADIF es que dentro del convenio está contemplada la fórmula del aval como mecanismo excepcional, previo análisis de su viabilidad e impacto". Por tanto, "en ningún caso eso significa que ADIF haya aceptado dicho aval, tal y como ha querido dar a entender Fernando de la Cierva, ya que ni siquiera en este momento la Comunidad lo ha emitido".

Alfonso Martínez ha añadido que una vez que lo emitan, corresponderá a los órganos del Gobierno de España estudiar y analizar su viabilidad antes de tomar cualquier decisión, lo que conllevará un tiempo. "Por eso, parece razonable que, una vez modificada la Ley de Hacienda, se utilice la fórmula de los préstamos participativos para agilizar el procedimiento".

Para recordar que desde mayo de 2018, "el Gobierno regional sabía que debía pagar las obras del soterramiento mediante préstamos participativos plurianuales y ha guardado silencio hasta ahora". Asimismo, el presidente conocía desde octubre de 2017 que debía pagar las obras del soterramiento mediante préstamos participativos plurianuales, ha afirmado.

"De hecho en los presupuestos de 2018 las consignaron y en los presupuestos de 2019 solo han incluido una pequeña parte, a pesar de saber que tenían que presupuestar en torno a los 50 millones de euros. Lo que demuestra que a finales de 2018 ya sabían que iban a utilizar la fórmula del aval".

Martínez Baños ha reprochado al Gobierno regional "que lo que se esconde detrás de esta maniobra es que están intentando entorpecer el soterramiento, ya que lo que ahora el Gobierno regional dice que no es posible si lo fue en 2014 y 2017, cuando la Comunidad firmó con la Sociedad Alta Velocidad préstamos participativos".

Desde Ciudadanos, el diputado regional Luis Fernández, ha señalado que "el gran inconveniente que ha propiciado esta situación ha sido la escasa fiabilidad que genera la Comunidad Autónoma a Adif, que dada la situación económica de la Región, ha indicado que necesita un informe de riesgos sobre el aval, así como el visto bueno de los servicios de intervención. Esta situación es comprensible si tenemos en cuenta que la deuda de la Comunidad Autónoma está próxima a los 10.000 millones de euros y que seguimos presentando déficit en nuestras cuentas públicas, lo que indica que no somos capaces de ahorrar", ha indicado Fernández.

El diputado de Ciudadanos ha agradecido el consenso de todas las fuerzas políticas. "Nos alegra que a última hora el Partido Popular también se haya sumado para dejar el camino expedito a la tan necesaria llegada del AVE a nuestra Región, y se dejen de poner palos en las ruedas, echándole las culpas a otros, cuando se lleva desde el año 2006 con un protocolo formalizado, y donde incluso el PP ha llegado a tener mayorías absolutas, tanto en Madrid como en la Región de Murcia. Pese a ello en pleno año 2019 estamos dando vueltas a la posibilidad de firmar o no porque la Ley 3/1990 lo impide".

Fernández ha añadido que la modificación de este artículo "no es para solucionar un caso puntual, ya que en un futuro próximo se puede producir la misma situación cuando el AVE llegue a Cartagena, de manera que nuestra intención ha sido allanar el camino, e ir salvando obstáculos para que la Región de Murcia entre en el siglo XXI de una vez por todas".

PP: GOBIERNO LO SOLUCIONA EN DESPACHOS Y NO "MONTANDO NUMERITOS"

"Los grupos parlamentarios de oposición han incumplido su palabra porque se comprometieron a retirar la modificación de la Ley de Hacienda regional si se solucionaba el problema de financiación de la segunda fase del soterramiento", ha afirmado el diputado regional del PP, Domingo Segado, antes de la celebración del pleno de la Asamblea Regional que ha dado luz verde a los cambios normativos con el voto a favor del PP " ya que no queremos se un obstáculo para la continuación de las obras", ha añadido.

El diputado regional del PP ha dicho que "el Gobierno regional solucionó con ADIF el escollo administrativo existente y está plenamente garantizada la financiación de las obras del soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia, por tanto, era innecesario el 'paripé' de la modificación de la ley" ha añadido.

A la vista de los sucedido hoy en el parlamento regional, para el parlamentario autonómico 'popular' ha quedado demostrado que "el compromiso del PP y del Gobierno regional con el soterramiento de las vías es incuestionable". También se ha revelado "que detrás de este asunto hay una clara intención por parte del PSOE y de Podemos, con los títeres de Ciudadanos, de crear un problema político", ha añadido.

"El Partido Popular, el Gobierno regional ha solucionado este asunto en los despachos, dialogando y hablando con ADIF. mientras que el delegado de Sánchez en la Región, Diego Conesa, se dedica a enturbiar para generar ruido y enfrentamiento con el fin exprimir electoralmente las obras de soterramiento, lo que nos parece vergonzoso", ha afirmado.

Para Segado, "lo único que ha conseguido la Región de Murcia desde que gobierna el PSOE es que el AVE no llegue ya que todo lo demás sigue igual que lo dejó el Partido Popular", ha dicho para referirse a que el paso de Santiago el Mayor está cerrado, los muros pantalla colocados y la pasarela. "Se ha intentado generar enfrentamiento y división entre los ciudadanos de la ciudad de Murcia", ha concluido.