Aprobado un trasvase de 38 hm³ de agua del Tajo al Segura para abril

La Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha aprobado un desembalse para este abril de 38 hectómetros cúbicos (hm³) entra ambos ríos, como marca el memorando que lo regula para el nivel 2 de las reservas en cabecera.

Tras reunirse por videoconferencia este martes ese órgano, ha informado de ello la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, los embalses del alto Tajo, cuyo presidente, Francisco Pérez, ha participado en el encuentro como vocal de la Mancomunidad de Aguas.

En un comunicado, ha vuelto a a solicitar un cambio de las reglas de explotación, pues "en estos momentos la necesidad real de agua del trasvase en el Levante es nula", ha explicado para añadir que "todos los sistemas de la cuenca del Segura están en estado de normalidad hidrológica y ninguno de los sectores está consumiendo apenas agua del trasvase en estos meses, por la enorme reserva que tiene y por lo mucho que ha llovido".

Por ello, ha agregado, "si no hay consumo y las reservas son altas" -hay todavía 69 Hm3 de agua almacenados pendientes de trasvasar, con cerca de 150 hm³ embalsados en la cuenca del Segura con la misma procedencia-, "no puede haber necesidad de trasvase", ha justificado.

En consecuencia, según Pérez, los ribereños han solicitado una auditoría de uso del agua trasvasada, así como sendos informes de uso de las desalinizadoras y de cantidad de agua del Tajo almacenada en el Segura, y han instado, además, a modificar urgentemente las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura porque "no se puede continuar aprobando trasvases innecesarios solo porque la ley lo contemple, como en estos últimos casos".

Entrepeñas se encuentra al 55 % de su capacidad total por lo que, a juicio del vocal de la Mancomunidad ribereña, es "el momento idóneo para aumentar las reservas para que puedan alcanzar la cota de trasvase hacia Buendía".

"Este año se nos ha brindado la oportunidad de recuperarnos y no podemos volver a desperdiciar este momento enviando agua hacia una región que no sólo no la necesita, sino que debe replantearse drásticamente su modelo agrícola y su demanda de agua en consecuencia, si no quiere perder definitivamente el ecosistema del mar Menor”, ha concluido Pérez.