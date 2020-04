ANPE exige reanudación sustituciones para no sobrecargar ni bajar la calidad

El sindicato de educación ANPE ha exigido este lunes a la Comunidad Autónoma que vuelvan a producirse las sustituciones de profesores de baja, suspendidas el 12 de marzo, para no sobrecargar a los docentes en activo ni mermar la calidad de la enseñanza.

En un comunicado, la organización sostiene que la actividad lectiva continúa su curso, aunque de forma telemática, y los profesores están "haciendo un gran esfuerzo por atender a su alumnado, adaptándose a la actividad telemática que en condiciones generales nunca antes se había realizado".

Como ejemplo de la necesidad de que se reactive el llamamiento de interinos, Anpe cita el caso de una profesora de secundaria a la que su director le ha adjudicado los tres grupos de una compañera que está de baja por enfermedad y a la que no han sustituido.

"Es evidente que dichos grupos no van a poder ser atendidos como se merecen porque no es posible que esta profesora en su horario de trabajo pueda atender a 210 alumnos, 90 de los cuáles no conoce de nada".

Para el sindicato de profesores, "no es de recibo que las ausencias del profesorado que se siguen produciendo no se sustituyan y sean los directores los que decidan el reparto de alumnos entre el resto del profesorado del claustro, sobrecargando a dicho profesorado que se ve superado por la situación".

Según Anpe, el sistema educativo tampoco se puede permitir que la suspensión de la actividad educativa presencial limite la atención educativa a aquellos alumnos que no dispongan de un tutor o profesor especialista de referencia, por lo que exige a la Consejería de Educación y Cultura, como ya hizo el pasado 30 de marzo, que ponga en marcha los actos de adjudicación de interinos para proceder a la necesaria sustitución del profesorado.