Animal Sound se celebrará el 30 y 31 de octubre en Murcia tras aplazamiento

El festival Animal Sound, que se iba a celebrar los días 19 y 20 de junio en Murcia, ha concretado este jueves que se celebrará en la capital de la región el 30 y 31 de octubre debido a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus.

En un comunicado, la organización ha apuntado que este cambio de fechas puede ocasionar cambios en el cartel de artistas de rap, dubstep, techno y hardstyle, que predomina en este evento de música electrónica.

Hasta ahora, había confirmado a Morad, Dubvision, Goncalo, Angerfist, Borgore, Mandy, Technasia, Natos y Waor, Hard GZ o Vicente One More Time. Además, también están en el cartel nombres locales como Carlos Agraz, Lorena Llanes, David Jarvis, Don Flúor, Derek Muller, Di Carlo y Paco García.

Por otra parte, el Animal Sound 2020 mantiene su oferta de dar una entrada gratuita a todo el personal sanitario del país, apuntándose hasta el pasado mes de abril casi 700 personas que tienen previsto acercarse al evento desde distintas partes de España.

La venta de entradas se activará el 1 de junio. Los abonos para Animal Sound 2020 oscilan desde los 22 euros más gastos de gestión el Abono General, el Abono Vip por 40 euros y el Abono Premium al precio de 75 euros.

Ese mismo día, la organización desvelará qué artistas confirmados actuarán en las nuevas fechas, al tiempo que ha indicado que está últimando la celebración de diferentes “acciones bailables” durante el próximo mes de julio en distintos enclaves de la región de Murcia.

Finalmente, ha revelado que las entradas compradas pueden ser devueltas y reembolsado el dinero facilitado, siendo válido el tique para las nuevas fechas, lo que supondrá la suscripción gratuita a ‘Kingdom by Animal Sound’, el nuevo club que te dará beneficios exclusivos en todos nuestros eventos.

Si el comprador no puede asistir en la nueva fecha y no desea solicitar el reembolso, puede solicitar el cambio de nombre gratuito y cederle el abono a otra persona, que también recibirá la suscripción gratuita a ‘Kingdom by Animal Sound’.