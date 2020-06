Miguel López Abad, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia

La peor encuesta de la historia. Así se ha calificado el índice de confianza empresarial que hoy ha publicado la Cámara de Comercio de Murcia. Un indice que ha caído cerca del 40 por ciento en el segundo trimestre del año.

Los datos están basados en un sondeo a 200 empresas y lógicamente vienen condicionados por la crisis del COVID-19. El presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, hablaba de una caída brutal.

Unos resultados que traducen, por ejemplo, en un descenso de la cifra de negocio, en las ventas, en el número de puestos de trabajo, en la inversión, en el precio de venta y también en las exportaciones.

En cuanto al futuro inmediato, no lo ven muy halagüeño los encuestados. Consideran que la salida de la crisis va a ser en forma de L prolongada y no de V. Es decir, que será mucho más lenta de lo previsto. En todo caso, condicionan esa mejoría a que los empresarios no tengan incertidumbre, y eso, según López Abad, no parece que vaya en linea con las últimas decisiones del gobierno.

Los datos, basados en una encuesta a 200 empresas, han sido presentados este lunes por el presidente del órgano cameral, Miguel López Abad, quien ha pedido al Gobierno central "celeridad" para llevar a cabo las medidas comprometidas y acabar con la "inseguridad jurídica" que genera el anuncio de la derogación de la reforma laboral o no saber si se van a flexibilizar los ERTE.

Así, López Abad ha asegurado que, tras varios meses en el que el ICE fue negativo durante 2012 y 2013, la confianza empresarial remontó por la aprobación de la reforma laboral.