Manuel Villegas, consejero de Salud

Los que no respetan la cuarentena. Esos son los que traen de cabeza al Servicio Murciano de Salud. Cierto es que no son muchos casos pero preocupa mucho los contagios que pueden provocar esas personas que sabiendo que están contagiadas no aguardan en su casa los dias necesarios. El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha reconocido que en eso se está fallando.

Para frenar esta situación lo que pide Murcia al gobierno central es que regule las sanciones para todas las comunidades al igual que ha hecho con las mascarillas. Según el consejero Villegas, si hay sanciones de 100 euros por no llevarlas, también debe haber multa para quienes se saltan la cuarentena y ponen en peligro a otras muchas personas.

No cumplir la cuarentena preocupa a la consejería pero también las aglomeraciones de personas. El consejero no ha descartado una vuelta al nivel 2 flexibilizado, como Aragón, si las cosas empeoran. De momento no hay situación de emergencia pero sí estamos en una transmisión comunitaria contenida con mucha precaución porque, recordaba Villegas, el virus es muy contagioso.

Y sobre las mascarillas y su utilización obligatoria desde hoy, la consejeria de Salud deja claro que, ante todo, hay que utilizar el sentido común.

Estas declaraciones las hacía el consejero después de visitar el hospital de dia del Morales Meseguer. Allí se han trasladado los servicios de oncohematología y rehabilitación mientras terminan las obras de la puerta de urgencias. El reto es que en septiembre estén separados los pacientes de COVID del resto.