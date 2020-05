Fernando López Miras comparece tras la videoconferencia con Pedro Sánchez

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, participó hoy en la reunión por vía telemática con el resto de presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, donde anunció que el Gobierno de la Región de Murcia permitirá que los establecimientos de hostelería alcancen el 50 por ciento de su aforo en el interior de sus locales y en sus terrazas durante la Fase 2, “siempre y cuando garanticen la distancia marcada entre sus clientes”. “Sin duda, son los que más han padecido este cierre y los que necesitan más ayuda”, dijo.

“Mañana estaremos en Fase 2 y será más importante que nunca la responsabilidad de cada uno”, aseguró el jefe del Ejecutivo regional, quien señaló que “cada ciudadano debe saber que cada paso ganado hacia la normalidad depende de nosotros”. “La Región de Murcia se encuentra preparada para afrontar el cambio de fase, lo que supondrá nuevas medidas para que los ciudadanos recuperemos nuestra actividad, nuestra libertad, nuestro futuro”, dijo el presidente.

“La recuperación puede tener matices políticos, pero la salud no”, aseveró López Miras, quien explicó que “entendimos necesario extremar la precaución en Totana, a cuyos vecinos les aseguro que no van a quedar atrás”. “Esperar unos días no altera una realidad, pero no hacerlo sí podría ser peligroso para todos, y lo que queremos es que todos lleguemos juntos a esa normalidad que anhelamos”, dijo.

En cuanto a la reapertura de playas mañana, López Miras lamentó que “hoy hemos conocido las normas que deberán ser aplicadas por los ayuntamientos”, y trasladó al presidente del Gobierno central “la incertidumbre generada por el retraso en publicar y comunicar cómo se desarrollará este paso importante”. “Se pide a los ayuntamientos que sean responsables de unas medidas que acaban de conocer y, por supuesto, que deben financiar sin ningún tipo de ayuda”, dijo.

Asimismo, apuntó que “esta semana hemos podido ver cómo se pone en marcha un plan para atraer turismo en las ciudades que cuentan con alta velocidad ferroviaria”, y aseguró que “Murcia podía estar ahí pero no lo está porque alguien tomó la decisión de retrasar intencionadamente, sin criterios técnicos, la llegada del AVE”.

“Reino Unido, que es el principal emisor de turismo extranjero para la Región de Murcia, está negociando ya con Grecia y Portugal un corredor seguro que permita a sus ciudadanos ir a aquellos países”, afirmó López Miras, quien volvió a pedir incentivos para el sector “como se está haciendo en toda Europa” y planteó la reducción del IVA al 4 por ciento.