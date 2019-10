Daniel Moreno: "El acuerdo con los equipos del G-30 está muy cercano"

Daniel Moreno, consejero del Real Murcia, ha estado este miércoles en COPE Murcia para analizar la situación de la entidad grana en la parcela económica. Ha destacado que de cara al 31 de diciembre, fecha en la que hay que cerrar los acuerdos en el concurso de acreedores, "somos optimistas. El acuerdo con el G-30 está cercano. A día de hoy la deuda que tenemos pendiente de negociar está en torno a los 8.600.000 Euros, de los cuales 3.750.000 pertenecen al G-30. Seguimos hablando con ellos y de hecho el pasado viernes tuvimos un contacto de trabajo con ellos.Equipos como Real Valladolid, Alavés, Las Palmas y Alavés ya han dado el visto bueno. Nos queda por cerrar con clubes que estaban por aquellas fechas en Segunda División. Estamos ofreciendo quitas importantes y buscamos aplazamientos que están entre tres y cinco años. Confíamos en poder dejar todo solucionado durante este mes de octubre".

En estas negociaciaones se ha trabajado en diferentes frentes ya que "al principio hablamos con la liga, luego nos dijereron que negociáramos directamente con los clubes, algunos no sabían la que cantida que se les adeudaba. Más adelante la propia liga nos pidió que las negociaciones las volviéramos a realizar a través de la LFP".

El actual consejo de administración grana ha conseguido dar una estabilidad a la entidad que no había tenido en muchos años. En estos once meses de trabajo se han dado pasos importantes para asegurar la vida de la entidad. Uno de los ejemplos más claves es que plantilla, técnicos y empleados están al día en el cobro de sus nónimas, Daniel Moreno destaca que "cuando llegamos, en noviembre del pasado año. el club estaba muerto, con los gestores que estaban al frente no tenía más allá de quince o veinte días de vida. A fecha de hoy estamos al día en el pago, algo que parecía imposible. Hay que recordar que el pasado mes de junio tuvimos que superar otro match ball imporante haciendo frente a las denunicas ante AFE".

El directivo grana ha destacado que "la afición ha tenido un papel fundamental en esta situación. Ellos nos han transmitido fuerzas para seguir trabajando".