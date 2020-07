El COVID19 obliga a retrasar un año la boda

Felipe Meseguer, director de comunicación de UCAM Murcia CB, y Olga Lorente, periodista colaboradora de Onda Regional, tenían previsto contraer matrimonio en la jornada del sábado, 11 de julio. Después de más de un año preparando la ceremonia se han visto obligados a aplazarlo hasta julio del próximo año a consecuencia de la pandemia. Estos últimos meses han sido bastante duros para la pareja ya que se han visto obligados a tomar decisiones importantes hasta llegar a la decisión final.

Felipe y Olga se han pasado este viernes por los micrófonos de COPE Murcia para contarnos la situación que han vivido en este tiempo. El director de comunicación de UCAM CB nos cuenta que "la verdad es que estábamos muy ilusionados. Llevábamos muchos meses con los preparativos pero a partir del mes de marzo comenzamos a tomar reuniones, hay que tener en cuenta que venía bastante gente de fuera de la región y había muchas dudas sobre los posibles desplazamientos. Mantuvimos contacto diario con los distintos proveedores y tomamos la mejor decisión que fue la de aplazar la ceremonia hasta julio del próximo año".

Por su parte Olga ha indicado que "han sido semanas complicadas pero hicimos lo mejor para evitar cualquier riesgo". Como anécdota la novia tenía ya prácticamente terminado el traje "el traje de boda estaba muy avanzado y la empresa que lo estaba haciendo no me ha puesto ningún tipo de problemas de cara al próximo año. Esperemos que no se pase de moda".

La pareja vive un 10 de julio muy diferente al que le hubiera tocado si no hubiera ocurrido la pandemia que les obligó a aplazar su boda un año.