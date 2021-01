La voz de Mariana Pineda y una versión musical de ‘La fierecilla domada’ llegan a los teatros municipales

El Teatro Romea de Murcia programa este jueves, 14 de enero (19 horas), la obra de teatro ‘Mariana', de Palmyra Teatro; un montaje basado en un texto del premiado autor José Ramón Fernández (Premio Nacional de Literatura Dramática, Premio de Teatro Calderón de la Barca y Premio Lope de Vega) que acerca la voz de Mariana Pineda, "personaje histórico que sufrió el ocultamiento de su labor, de sus ideas y de su lucha por los derechos como mujer y persona" y al que quieren "dar reconocimiento" desde la compañía. De hecho, añaden, "‘Mariana' no puede estar más de actualidad", ya que "después de 200 años de lucha, las mujeres tienen que seguir reivindicando sus derechos y visibilidad en la sociedad".

Bajo la dirección de David Ojeda, Lucía Álvarez será la encargada de meterse en la piel de esta mujer de ideas liberales ejecutada en 1831 con 26 años: "Una mujer, una celda. Sus pensamientos, sus sombras, sus figuras, sus obsesiones. Una obra que comienza con el daño, el dolor, y termina con la necesidad de vivir para poder contar aquello que fue, que pudo ser y que está pendiente de conseguirse", reza la sinopsis del montaje, que cuenta con música interpretada en directo por su autor, Carlos Ramos.

‘Mariana', además, llega al Teatro Romea como una obra inclusiva y accesible para personas con discapacidad sensorial e intelectual. Entre los objetivos de la compañía, está de hecho "favorecer la inclusión de personas con discapacidad en los espectáculos -el actor Marcos Pereira tiene una discapacidad auditiva- y valorar la accesibilidad del espectáculo como una pauta innovadora en el panorama escénico". En este último sentido, la representación contará con audiodescripción, subtitulado y programa de mano accesible, lo que se une al servicio de bucle magnético individual y al sonido amplificado con auriculares que ofrecen los teatros de Murcia de forma habitual. La asesoría de accesibilidad a Palmyra Teatro ha sido realizada por el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y la Fundación SIGNE. El programa de lectura fácil está realizado por Plena Inclusión Madrid.

La representación tendrá lugar el jueves y la hora de inicio se ha adelantado a las 19 horas ante las nuevas restricciones y el cambio del toque de queda a las 22 horas. Las entradas pueden adquirirse por 8, 10 y 12 euros en la taquilla del teatro (abierta de martes a viernes, de 11 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas y desde dos horas antes del inicio) y a través de internet, en www.teatroromea.es.

Musical basado en Shakespeare en el TCM

En el Teatro Circo Murcia (TCM) se podrá ver asimismo esta semana una versión musical de ‘La fierecilla domada' a cargo de Somos Vértice. ‘La furia' se representará el viernes, 15 de enero (19 horas), bajo la dirección de Alberto Sabina y con un amplio y joven reparto que pondrá en escena la versión de Borja Rodríguez de la obra de Shakespeare. Un texto que nos cuenta la historia de Blanca, a quien su padre no dejará que se case hasta que su hermana, la brava Catalina, no encuentre un pretendiente; un juego de pretendientes, disputas, encuentros, lances y disfraces que se convierte en un alegato contra la incomprensión y la intolerancia.

Las entradas para ‘La furia', que también adelanta su hora de inicio a las 19 horas, están a la venta por 10, 12 y 15 euros en la taquilla del TCM (abierta de martes a viernes, de 11 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas y desde dos horas antes del inicio) y en la página web www.teatrocircomurcia.es.

Al día siguiente, el sábado 16 de enero (18 horas), llegará de nuevo al Teatro Circo Murcia uno de los montajes realizados en la Región de Murcia más premiados de los últimos años: ‘Extinción', de La Cruda Compañía, JO! Producciones y Cía. Ferroviaria. Luisma Soriano es el autor y director de esta obra que en 2019 obtuvo siete Premios Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia, incluyendo Mejor Autoría, Mejor Dirección y Mejor Actriz para Verónica Bermúdez.

‘Extinción' trata de recuperar la idea perdida de tragedia (propia del teatro griego) y su componente purificador y de catarsis, donde una historia se construye a partir de decisiones fundamentales que provocan concatenaciones de acontecimientos que sobrepasan la vida de los protagonistas y van más allá de sus descendientes. En este sentido, ‘Extinción' recupera el tiempo necesario para provocar las emociones extremas, sirviendo como metáfora de las posibles repercusiones de los actos que hoy cometemos".

En esta ocasión, y debido a su mayor duración, el comienzo del espectáculo se ha adelantado a las 18 horas y las entradas se pueden también adquirir en taquilla y a través de internet por el precio de 12, 15 y 18 euros.

Cuentacuentos en inglés

La representación infantil de esta semana llegará también el sábado, 16 de enero (12 horas), al Teatro Romea de Murcia y se trata de una nueva sesión del ciclo ‘Pequeño Romea' de cuentos dramatizados en inglés. En esta ocasión, la actriz Elena Serrano nos contará la historia de ‘Goldilocks and the three Bears' (‘Ricitos de oro'). Las entradas están a la venta por 5 euros.