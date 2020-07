Comienza julio, los jóvenes están metidos de lleno en época de exámenes, algunos incluso acabándolos y las salas de estudio del municipio continúan cerradas a cal y canto. El mes pasado, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción al Pleno del Ayuntamiento de Murcia en la que planteaba una batería de propuestas para proporcionar a los jóvenes los recursos necesarios para adaptarse a la nueva situación derivada del Covid-19. Entre ellas, la concejala socialista Carmen Fructuoso planteó que “se habilitaran los tres espacios juveniles y centros municipales para que pudieran estudiar, acceder a información o hacer sus exámenes online en caso de ser necesario”, explica la edil. “A pesar de que conseguimos que la moción se aprobara con el apoyo de la mayoría del Consistorio, el equipo de Gobierno, con el alcalde Ballesta a la cabeza, no ha hecho nada aún y no entendemos a qué están esperando, ¿a que acaben los exámenes y ya no sea necesario?”, protesta Fructuoso.

Audio El PSOE reprocha a Ballesta que las aulas de estudio sigan cerradas a menos de una semana de la EBAU

“Los jóvenes universitarios ya han empezado las pruebas de la convocatoria de julio, y por otro lado están los más de 2.700 estudiantes de bachillerato de nuestro municipio se presentan a la prueba de la EBAU la próxima semana y el Ayuntamiento, a día de hoy, no ha abierto ninguna sala de estudio”, informa la concejala, que esta misma mañana lo ha comprobado acudiendo al centro juvenil de La Nave. A todo esto hay que sumar que las bibliotecas municipales tienen el aforo limitado al 70% “y que el horario es únicamente de mañanas, de 9.00h a 14.00h. Sólo una biblioteca de todo nuestro municipio permanece abierta por las tardes. No creo que las instalaciones que estamos ofreciendo sean suficientes para que los estudiantes murcianos tengan los servicios que necesitan”, asegura la edil socialista.

“Dadas las circunstancias que estamos atravesando, nuestra misión como políticos y como administración más cercana a la ciudadanía es ofrecer soluciones y pensar en el bienestar de los vecinos y vecinas, de todos ellos, pero sobre todo no podemos olvidarnos de los jóvenes. Parece que Ballesta no está entendiendo lo que necesitan y la importancia de que ahora más que nunca nuestros jóvenes se sientan apoyados y tengan a su alcance los recursos necesarios para continuar con sus estudios”.

“El tiempo juega en nuestra contra pero esperamos que Ballesta y su equipo de Gobierno comprenda esta realidad lo antes posible. Nuestros jóvenes se enfrentan a pruebas y exámenes importantes, que incluso pueden condicionar su futuro, y es necesario que tengan los recursos necesarios para continuar con su formación en condiciones de igualdad”, concluye Fructuoso.