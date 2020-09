El PSOE critica que Murcia sigue sin presupuestos a 4 meses de acabar el año

El PSOE de Murcia ha denunciado hoy la pasividad del equipo de gobierno por estar ya en septiembre y no haber sido capaz de aprobar el presupuesto de este año. Los socialistas recuerdan que muchas de las medidas que venían incluídas en el plan de reativación municipal por el COVID se van a quedar sin ejecutar al no haberse aprobado el presupuesto de 2020. Para el portavoz, José Antonio Serrano, el alcalde Ballesta está más preocupado por los jardines inteligentes que por los problemas de la ciudadania..

El PSOE de Murcia ha denunciado este martes el retraso de más de 8 meses que acumula la aprobación de los presupuestos municipales de 2020, de los que ni se ha dado a conocer un borrador, por lo que incluso si llegaran a aprobarse este mes, no podrían comenzar a ejecutarse hasta noviembre, con el año casi terminado.

En una rueda de prensa, el portavoz municipal socialista, José Antonio Serrano, ha acusado al gobierno local de arrastrar durante años "el vicio de presentar los presupuestos tarde y mal" y ha lamentado que la situación no haya cambiado con la entrada de Ciudadanos como socios de Gobierno.

En su opinión, no se puede entender que las cuentas públicas no lleven aprobadas desde diciembre de 2019, como sí lo están en otras ciudades gobernadas por PP y Cs, como Madrid, Zaragoza o Almería, lo que supone un ejercicio de "irresponsabilidad e incompetencia".

Además, la no aprobación de las cuentas supone una "parálisis imperdonable" en un momento crítico generado por la crisis sanitaria del coronavirus ya que no contar con presupuestos no permite, por ejemplo, ejecutar el plan de reactivación aprobado en junio por 26 de los 29 concejales que forman la corporación (todos excepto los representantes de Vox).

Para Serrano, el Gobierno local no ha sabido estar a la altura de la crisis sanitaria, y les ha aconsejado dejar de lado ya las cuentas de este ejercicio, próximo a terminar, y preparar de manera adecuada las de 2021 para que puedan aprobarse en tiempo y forma el próximo mes de diciembre.