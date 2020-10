La Policía Local denuncia a 11 personas por no respetar el toque de queda

Primera noche del toque de queda y primeras sanciones en el municipio de Murcia. En concreto se han impuesto once sanciones por no respetar esa orden de no estar en la calle salvo motivo justificado entre las once de la noche y las seis de la mañana. El concejal de seguridad Eduardo Martínez Oliva hablaba de esa primera noche como un bálsamo con muy pocas incidencia.

Preocupa que estas cifras puedan aumentar en el largo fin de semana del 1 de noviembre. No obstante, el aviso de la concejalia es muy claro: no habrá medias tintas a la hora de sancionar a quien no respete el toque de queda.

Por cierto, desde mediados de julio hasta ayer se han impuesto casi catorci mil sanciones en Murcia por no llevar mascarilla o por utilizarla de forma incorrecta.

La Policía Local de Murcia ha interpuesto durante la pasada noche un total de 11 denuncias por no respetar el toque de queda, implantado de 23.00 a 6.00 horas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Asimismo, desde el pasado 18 de julio hasta este lunes un total de 13.629 denuncias por no usar o usar incorrectamente la mascarilla, en cumplimiento de las directrices marcadas por el decreto que recoge las medidas a seguir para evitar los contagios de Covid-19.

De igual manera, los agentes han sancionado en este periodo a 691 personas por exceder el número de personas por grupo, a 194 por fumar sin mantener la distancia de seguridad, a 388 por exceso de ocupación en vehículos y a 410 locales por diversos motivos.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez-Oliva, ha destacado que "ha sido una noche muy tranquila, sin apenas llamadas al 092 y al 112 y en la que se ha respetado el toque de queda".